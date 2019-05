A Harvard, l'appel de Merkel pour le climat

La chancelière allemande Angela Merkel a appelé jeudi à «faire tout ce qui est humainement possible» pour répondre au changement climatique et promis de faire «tout ce qui est en (son) pouvoir» sur ce sujet, lors d'un discours à l'université de Harvard.

«Nous pouvons et nous devons faire tout ce qui est humainement possible pour maîtriser ce défi à l'humanité», a déclaré la chancelière, dont le gouvernement est accusé de tarder à prendre les mesures nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«C'est encore possible, mais chacun de nous doit faire sa part, et je dis cela avec une dose d'autocritique, faire mieux», a-t-elle ajouté dans un discours prononcé essentiellement en allemand, lors de la traditionnelle cérémonie de remise des diplômes de la prestigieuse université américaine.

«C'est pour cela que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que l'Allemagne atteigne son but de neutralité climatique d'ici 2050», a ajouté la chancelière de 64 ans, qui venait de recevoir un doctorat d'honneur de l'université.

Applaudissements

Dans un discours souvent interrompu par des applaudissements, Mme Merkel, dont la coalition gouvernementale a été ébranlée par de mauvais scores aux élections européennes, a vanté les bienfaits de la construction européenne, le partenariat transatlantique, le multilatéralisme et le respect des droits humains.

Sans jamais citer Donald Trump avec lequel elle entretient des relations notoirement difficiles, elle a déploré les attaques contre le libre-échange, les «murs» de toutes sortes, les «mensonges présentés comme des vérités». «On peut trouver de bonnes réponses à des questions difficiles si on essaie de voir le monde à travers les yeux des autres» et «si on n'agit pas de façon impulsive», a-t-elle souligné, appelant les étudiants à «ne pas considérer comme acquises» la démocratie et la paix.

La chancelière au pouvoir depuis 2005 a aussi évoqué en termes énigmatiques la fin prochaine de son mandat, elle qui doit quitter le pouvoir en 2021 après une longévité record en Europe. «Nous devons être prêts à mettre une fin aux choses, afin de sentir la magie des nouveaux commencements», a-t-elle déclaré. «Qui sait ce que m'apportera la vie après ma carrière en politique? C'est entièrement ouvert. Une seule chose est sûre: ce sera quelque chose de différent, quelque chose de nouveau». (afp/nxp)