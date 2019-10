A J-27, le plan Brexit sur le bureau des députés

Boris Johnson présente son plan pour le Brexit au Parlement britannique ce jeudi, avant d'intenses discussions pour convaincre des Européens circonspects d'accepter son offre présentée comme la seule alternative à une sortie sans accord dans quatre semaines.

Le Premier ministre, qui a promis de réaliser le Brexit «quoi qu'il arrive» le 31 octobre, a mis la pression sur Bruxelles en adressant à l'UE un compromis présenté comme une offre finale.

Mais pour éviter un divorce sans accord aux conséquences économiques potentiellement désastreuses, il devra aussi s'assurer le soutien d'un Parlement qui avait rejeté trois fois le texte négocié par Theresa May et où il a perdu sa majorité.

L'Irlande du nord dès 12h30

Après avoir rassemblé jeudi matin les membres les plus haut placés de son gouvernement à Downing Street, le dirigeant conservateur doit répondre à partir de 11h30 (12h30 en Suisse) aux questions des députés sur son plan, censé régler le cas complexe de la frontière nord-irlandaise sur lequel butent les négociations entre Londres et Bruxelles.

Cette séance s'annonce animée après des échanges d'une virulence rare la semaine dernière illustrant le climat de crise politique régnant dans le pays plus de trois ans après la victoire du «leave» («sortir») au référendum.

Interviewé par ITV mercredi soir, Michael Gove, ministre chargé des préparatifs d'une sortie sans accord, a estimé que le plan avait de «très bonnes chances de passer» au Parlement britannique.

«Pire que le plan de May»

Mais le chef du principal parti d'opposition, le Labour (gauche), Jeremy Corbyn, a estimé que le plan de Boris Johnson était «pire» que celui négocié par l'ancienne Première ministre Theresa May: «Je ne vois pas comment il peut obtenir le soutien qu'il pense obtenir», a-t-il commenté dans une vidéo postée sur son compte Twitter.

