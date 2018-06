À la traque aux micro-plastiques dans l’Arctique

Sous la pluie de La Rochelle, port d’attache d’une armada de voiliers de légende, «Atka», 15 m de long, paraît frêle devant les 26 m de l’impressionnant «Tahia» amarré au même ponton, qui a permis à la navigatrice Maud Fontenoy de faire le tour de l’Antarctique à contre-courant en 2006. Pourtant, le monocoque de métal poli devrait lui aussi attirer les regards dès son départ des côtes françaises ce dimanche. Il deviendra d’abord l’un des rares voiliers à effectuer cet été le fameux passage du Nord-Ouest au-dessus du Canada, puis, en 2019, le long et périlleux passage du Nord-Est, en longeant la côte septentrionale russe jusqu’à son retour en Europe. Surtout, il permettra d’aborder une question scientifique parmi les plus cruciales aujourd’hui: la dissémination des microplastiques dans les océans jusque dans les recoins les plus reculés de la planète.

À bord d’«Atka», parmi les six membres d’équipage: Stéphane Aebischer, de Villette, qui n’est rien de moins que le coordinateur scientifique de toute l’opération. Et qui, outre son intérêt professionnel marqué pour l’acquisition de données géophysiques et biologiques en tous genres, pourra assouvir sa passion des grands espaces. Son père, Patrick Aebischer, président émérite de l’EPFL, lui a bien transmis le virus des sciences; le chercheur de 28 ans a entamé des études de biologie à l’Université de Lausanne. Mais, féru de pêche et marqué par une première aventure dans la grandiose nature canadienne alors qu’il était adolescent, le Vaudois décide tôt de s’expatrier pour une année d’échange à l’Université Laval à Québec. D’où il n’est jamais rentré. Après un master en géochimie isotopique – discipline qui s’intéresse à la chimie des roches et qui lui a permis d’étudier les pollutions dues aux activités minières dans le nord de la Belle Province –, il se passionne pour l’instrumentation des grandes expéditions scientifiques. Et participe à des projets sur le brise-glace canadien «Amundsen», puis à l’Antarctic Circumnavigation Expedition (ACE) menée en 2017 autour du continent blanc sur un navire russe par le Swiss Polar Institute de l’EPFL. «C’est à cette occasion qu’avec un des spécialistes polaires embarqués, François Bernard, skipper d’«Atka» qui venait alors de faire son premier périple arctique, est né notre projet», explique-t-il.

Navire modifié

«Que des milliers de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans est une problématique bien connue, abondamment traitée par les médias, et prise en compte au niveau politique, poursuit le chercheur. Mais le destin spécifique, dans les océans, des microparticules de plastiques est encore peu étudié. C’est une affaire qui prend des proportions dont on commence aujourd’hui à prendre conscience, surtout aussi à cause des impacts dans les régions polaires (lire ci-dessous).» En 2013, le voilier «Tara» avait effectué une première étude. «L’intérêt est justement que nous pourrons comparer nos données à ces premières mesures, pour voir l’évolution.» Début 2018, décision est prise de modifier «Atka», et sa double coque isolée en aluminium résistant à la pression des glaces, pour l’équiper d’une bôme avant et d’une potence pivotante permettant de tracter en surface des filets à côté de la coque du bateau, et non pas dans son sillon, afin d’éviter toute contamination des échantillons. Le même dispositif de grue permet de plonger un système de pince récoltant les sédiments sur le fond. «Ces modifications du navire ont constitué un réel défi, tant nous sommes sur une plateforme de petite taille», résume François Bernard, alors que le voilier sort du port de La Rochelle pour des tests en pleine mer.

Au large, un grand filet blanc pyramidal est d’abord déployé. «De quoi ramener des débris de 30 à 200 micromètres, notre objectif principal, explique Stéphane Aebischer. Nous tenterons aussi de grappiller, à titre expérimental, des fragments de taille nanométrique, soit mille fois plus petites encore.» Puis une autre nasse tubulaire et verticale, pour des captages dans la colonne d’eau, est vérifiée. De même qu’un équipement permettant de déterminer la salinité de l’eau à travers la mesure de sa conductivité électrique. Et enfin la petite pelle-grappin que le scientifique – sourire en coin devant le succès de l’essai – remonte pleine de vase. «Nous l’utiliserons pour l’autre volet scientifique, l’étude de la faune benthique, cet ensemble d’organismes aquatiques vivant à proximité du fond des mers, océans et lacs.» Pour des raisons de charges limitées que peut emporter «Atka», les scientifiques ne pourront par contre pas procéder à des échantillonnages multiples pour recenser les microplastiques se déposant sur le plancher océanique, aux regrets de Stéphane Aebischer. Les microparticules de plastiques récoltées en surface, elles, devraient faire l’objet d’une caractérisation en Suisse, à l’EPFL ou à l’Institut de recherches sur l’eau EAWAG.

«Cette expédition a été montée en peu de temps, explique-t-il. Mais elle a les avantages de ses inconvénients: certes le voilier, petit, est un casse-tête logistique. Mais il permet d’aller là où les grands navires de recherches traditionnels ne peuvent se rendre.» Parce qu’il a la particularité d’être doté de dérives, de safrans et d’une hélice relevables, «Atka» peut se «poser» sur la glace sans dégât, ou s’approcher très près des côtes.

Petit voilier, petit budget

«C’est une tendance nouvelle dans plusieurs instituts de recherches polaires, comme en Grande-Bretagne, de recourir à des petites plateformes pour complémenter ce que peuvent faire les gros brise-glace par exemple, confirme Christian de Marliave, spécialiste depuis 40 ans de la logistique en régions polaires. L’équipement possible est limité. Mais outre la maniabilité de ces petits navires, le coût de telles expéditions est jusqu’à 100 fois moindre qu’avec un grand, dont la facture d’exploitation peut grimper entre 40 000 et 60 000 euros par jour!» Le budget du projet «Atka» est estimé à quelques centaines de milliers de francs, pris en charge par divers sponsors dont Iridium, Heliopic Hôtel, et la Swiss Polar Foundation, fondée en mars 2018 entre autres par Frederik Paulsen, patron de l’entreprise Ferring Pharmaceuticals établie à Saint-Prex.

«Enfin, dit encore Christian de Marliave, ces navires permettent aux chercheurs à bord – certes peu nombreux – de travailler presque tout le temps; sur les grands bâtiments, lorsqu’un instrument est déployé, les autres restent souvent inemployables.» Et donc leurs responsables en attente. Stéphane Aebischer, qui rejoindra «Atka» en juillet lors de son escale à Ilulissat (côte est du Groenland), n’a d’ailleurs que cet objectif une fois à son bord: «Avoir du plaisir en montrant qu’on peut faire un maximum de bonne science sur un petit voilier polaire.» (24 heures)