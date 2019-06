A Londres, Trump fait une arrivée fracassante

L'hélicoptère transportant le locataire de la Maison Blanche et son épouse Melania s'est posé peu après midi (13 heures en Suisse) dans les jardins du palais, où l'attendaient le prince Charles et Camilla. L'héritier du trône et la duchesse de Cornouailles les ont conduits jusqu'à la reine qui se tenait à la porte du palais, souriante.

Le dirigeant américain est arrivé sous les coups de canons tirés en son honneur pour un déjeuner avec la reine Elizabeth II, puis il prendra le thé avec le prince de Galles et son épouse dans leur résidence de Clarence House, avant un banquet officiel dans la soirée.

«Loser total»

Donald Trump est arrivé lundi matin à Londres pour une visite d'Etat de trois jours qui s'annonce mouvementée, sur fond de déclarations fracassantes du président américain sur le Brexit ou la politique britannique.

Quelques minutes avant l'atterrissage d'Air Force One, le milliardaire républicain a donné le ton dans un tweet en qualifiant le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, cible depuis longtemps de ses attaques, de «loser total».

.@SadiqKhan, who by all accounts has done a terrible job as Mayor of London, has been foolishly “nasty” to the visiting President of the United States, by far the most important ally of the United Kingdom. He is a stone cold loser who should focus on crime in London, not me......