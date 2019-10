À peine née, elle est enterrée vivante

En Inde, une fillette nouveau-née était mardi dans un état critique, après avoir été découverte enterrée vivante, selon des sources policières et médicales, un drame mettant en lumière le fléau des infanticides féminins dans ce pays du sud de l'Asie.

Jeudi dernier, dans l'État d'Uttar Pradesh (nord), Hitesh Sirohi, un commerçant, creusait une tombe pour sa propre fille, mort-née la veille, lorsque sa pelle a rencontré un pot en terre enterré.

«Lorsqu'il s'est aperçu qu'il y avait une nouveau-née à l'intérieur, il l'a immédiatement secourue», a déclaré la police locale.

Selon le témoignage de l'homme au quotidien «Times of India», le bébé était enveloppé dans un linge et pleurait.

«À un moment, j'ai cru que ma fille était revenue à la vie. Mais la voix venait en fait du pot», a-t-il raconté au journal.

