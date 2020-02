Affaire Ioukos: la Russie à nouveau condamnée

Plus de quinze ans après les faits, un tribunal néerlandais a condamné mardi en appel la Russie à verser 50 milliards de dollars d'indemnisation aux ex-actionnaires de l'ancien groupe pétrolier Ioukos. La Russie a immédiatement annoncé son intention de faire appel.

Statuant sur le volet principal de cette tentaculaire affaire, la cour d'appel de La Haye a annulé un jugement de 2016 favorable à la Russie qui contestait une décision antérieure de la cour permanente d'arbitrage (CPA), octroyant aux ex-actionnaires 50 milliards de dollars d'indemnisation.

«La cour d'appel de La Haye a décidé aujourd'hui qu'un jugement antérieur en faveur de la Fédération de Russie était incorrect», a-t-elle expliqué dans un communiqué. La décision initiale de la CPA «est de nouveau en vigueur».

La Russie a immédiatement annoncé qu'elle contesterait le jugement. Le ministère russe de la justice a regretté que la cour ait «ignoré le fait que les anciens actionnaires de Ioukos n'étaient pas tous des actionnaires de bonne foi».

Raisons politiques invoquées

«Le Kremlin a perdu à La Haye face aux actionnaires de Ioukos», s'est en revanche réjoui sur Twitter l'ex-patron de Ioukos, Mikhaïl Khodorkovski.

Accusée par les ex-actionnaires d'avoir orchestré le démantèlement de Ioukos pour des raisons politiques, la Russie avait été condamnée à les indemniser en 2014 par la CPA, juridiction internationale située à La Haye, ce que le pouvoir russe a refusé.

The Hague Court of Appeal ordered Russia to pay $ 50 billion in a lawsuit filed by former #Yukos shareholders,overturning the previous decision of the district court

The rule of law have prevailed.#Kremlin kleptocracy has been held to account @GMLspokesmanhttps://t.co/5ibms4Z9kk pic.twitter.com/SRzBERvrYv