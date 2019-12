«Affaire du siècle» en France: appel à témoins

Soutenues par près de 2,3 millions de signataires, les ONG porteuses de l'action en justice contre l'État pour inaction climatique lancent mercredi un appel aux «témoins du climat». Elle veut cartographier les effets du réchauffement en France.

La pétition à l'origine de «l'Affaire du siècle» avait été lancée le 18 décembre 2018 et a rapidement atteint deux millions de signataires (près de 2,3 millions actuellement selon le décompte sur https://laffairedusiecle.net).

Portée par la Fondation Nicolas Hulot, Greenpeace France, l'association Notre affaire à tous, et Oxfam France, elle a débouché sur le dépôt en mars 2019 d'un recours contre l'État devant la justice administrative. La procédure attend maintenant une réponse des services de l'État avant une éventuelle audience.

#TémoinDuClimat

Dénonçant le fait qu'un an plus tard «l'État est toujours en retard sur ses objectifs» alors que «la société est plus mobilisée et inquiète que jamais et que les impacts du dérèglement climatique en France deviennent de plus en plus visibles», les quatre veulent relancer le dossier et dénoncer un «#RetardDuSiècle».

Elles appellent donc les citoyens à «témoigner des conséquences des changements climatiques qu'ils constatent déjà dans leur quotidien». Ces témoignages seront recueillis sur les réseaux sociaux via le mot-dièse #TémoinDuClimat ou sur le site de l'action.

Ils peuvent concerner des modification perceptibles - événements climatiques extrêmes, érosion des côtes, plantes et animaux perturbés - ou leurs impacts - santé, perte de revenus, vie quotidienne, éco-anxiété...

Renforcer le dossier judiciaire

«Il s'agit de mettre un peu plus la pression sur l'État pour le pousser à nous répondre,» explique Cécilia Rinaudo, directrice générale de Notre affaire à tous. Par ailleurs, les témoins peuvent «se déclarer intéressés pour être intégrés au recours juridique et les témoignages les plus détaillés, les plus circonstanciés, ceux qui pourront fournir des preuves pourront être (intégrés) au recours pour l'appuyer».

Il s'agit également «d'en faire une cartographie pour essayer de montrer l'ampleur des conséquences du changement climatique déjà constatées en France», relève Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France. «C'est aussi un moyen de rappeler à l'État qu'on attend qu'il réponde et au-delà de la réponse, surtout qu'il agisse».

Car pour les quatre ONG les politiques actuelles sont loin de permettre la réalisation des engagements de la France, internationaux ou des lois nationales. Ainsi de la «neutralité carbone» prévue pour 2050 par la loi énergie-climat adoptée en septembre: sans relèvement de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-40% d'ici 2030) cet objectif est inatteignable et sur les rythmes actuels «la neutralité carbone prévue en 2050 serait obtenue en 2093, soit avec 43 ans de retard», dénoncent-elles. (ats/nxp)