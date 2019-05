Après Kenneth, le Mozambique est touché par des pluies diluviennes

Les fortes pluies qui touchent le Mozambique depuis deux mois perturbent fortement les opérations de recherches après le cyclone Kenneth. Le bilan provisoire de 38 morts devrait s'alourdir ces prochains jours, une partie des zones sinistrées étant toujours hors d'atteinte, constate sur place Paola Barioli de l'ONG Medair, basée à Lausanne.

Quelle est la situation après le passage du cyclone?

A Pemba, au nord du pays, plusieurs quartiers ont du être évacués en raison des glissements de terrains. Les familles sont logées dans des écoles bondées et dorment souvent à même le sol. Certaines ont échappé au cyclone, mais avec les inondations, elles ont tout perdu et ne savent pas si elles pourront reconstruire leur maison. Le palusime et les maladies hydriques menacent. Nous distribuons des kits de filtration d'eau, des savons, du matériel de première nécessité, bâches, couvertures, pour construire des abris temporaires.

Et dans le reste du pays?

La région du Nord Est de Macomia, avec les îles d’Ibo et de Quissenga a subi d’énormes dégâts. Près de 90 % des habitations y ont été détruites, selon l’ONU. Ibo, en particulier, considéré comme le paradis touristique du pays avec ses plages magnifiques est réduite à néant. Toute cette région est très difficile d'accès car les routes sont abîmées, les ponts se sont écroulés et les vols dépendent des conditions météo.

C'est la deuxième fois que le Mozambique est frappé.

Oui et seulement en l'espace de six semaines. Et certaines zones touchées par le premier cyclone Idai sont encore coupées du monde. Dans les seules provinces de Sofala et de Manica, on estime au moins 177'000 personnes dans plus de 50 communautés difficiles à atteindre.

Comment voyez-vous la situation à long terme?

Le risque de sécurité alimentaire est immense. Avril est la saison des récoltes. Les paysans ont souffert de la sécheresse avant l'arrivée du cyclone. Ce qui restait est détruit. On distribue des semences en urgence mais le pays va avoir besoin de l'aide internationale à très long terme, au moins jusqu'aux prochaines récoltes dans un an. (24 heures)