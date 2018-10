Au Cameroun, le changement, c'est à la télé

Après l’élection présidentielle du 7 octobre, les Camerounais sont toujours dans l’attente de la proclamation des résultats. L’annonce, attendue d’ici le 22 octobre, devrait ne faire aucun doute, sacrant Paul Biya, 85 ans, 36 ans de pouvoir derrière lui, pour un septième mandat. La Commission électorale, sur laquelle le parti régnant à la main selon les opposants, a déjà laissé fuiter que Paul Biya aurait récolté 71% des suffrages, loin devant les 14% de son poursuivant direct, Maurice Kamto, leader du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC). Mais si les résultats officiels se font attendre, c’est qu’une vingtaine de recours ont été déposés par des partis d’opposition pour demander l’annulation totale ou partielle du scrutin. Ils dénoncent une élection truquée, marquée par de nombreuses fraudes électorales.

«Nous savons bien que Paul Biya va forcément gagner, comme toujours, mais c’est jouissif de voir les Camerounais agglutinés devant des postes de télévision dans la rue, non pas pour suivre un match de foot, pour une fois, mais les débats qui se déroulent devant le Conseil constitutionnel», explique Gilbert Sindjou, militant en Suisse du MRC. En effet, vingt-deux ans après son instauration, non seulement cette instance est appelée à trancher pour la première fois sur des recours, mais les débats sont retransmis en direct à la télévision. Or le prétoire s’est transformé en une très opportune tribune pour les opposants.

Coup d'éclat

Maurice Kamto , qui dès le lendemain de l’élection avait laissé entendre par une image footballistique – «j’ai tiré le pénalty, et j’ai marqué» – qu’il serait le vainqueur, s’est illustré devant les juges du Conseil constitutionnel, les accusant d’être partiaux, car affiliés au RDPC, le parti au pouvoir. Le clan Kamto a demandé à certains juges, amis du président, nommés à leur poste par ce même président, de se récuser. En vain bien sûr. Mais «ces débats permettent de faire comprendre à la population comment le système fonctionne pour maintenir Paul Biya au pouvoir, poursuit Gilbert Sindjou. Le pays a grand besoin de changement. Je suis MRC, je soutien Maurice Kamto, mais la victoire de n’importe quel autre candidat serait déjà un progrès».

Si Paul Biya sera sans nul doute déclaré vainqueur, le changement, au Cameroun, se niche dans les embûches à la proclamation des résultats et à l’intérêt que les Camerounais leur portent devant les postes de télévision. C’est l’analyse que fait Florian Ngimbis, chroniqueur à «Jeune Afrique». «Les débats publics ont captivé toute la République», écrit-il. «Le peuple camerounais, observateur généralement lointain d’une élection dont il est pourtant le centre, a découvert l’absurdité de la pièce kafkaïenne dont il est un figurant.»

Du rififi à Genève

À Genève, ville qu’affectionne particulièrement le président Biya, l’élection présidentielle s’est aussi déroulée dans le tumulte. Des militants de deux partis reprochent à l’ambassade d’avoir empêché leur scrutateur d’entrer durant plusieurs heures dans les locaux, au motif que le papier officiel qui les autorisait n’était pas valable. «L’élection à Genève? C’était une sortie du dimanche des diplomates camerounais», dit un opposant. À coup de vidéos interposées postées sur YouTube, opposants et organisateurs de l’élection à l’ambassade s’écharpent, ces derniers dénonçant pour leur part de fausses accusations, «car tout le monde a pu voter librement».

(24 heures)