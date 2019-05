Au Maroc, la défense de Kevin Z. obtient le report du procès

«Tout est invention!» lance, dans un souffle, la mère de Kevin Z. Jeudi, son fils, blême, le visage rasé, se tient debout devant la Cour antiterroriste du Tribunal de première instance de Salé. Avec lui, 22 autres prévenus, regroupés dans le box vitré des accusés, sont présentés aux juges par groupes de trois pour la première audience de leur procès. Ils sont tous accusés d’avoir participé, de près ou de loin, à la cellule djihadiste qui a organisé le viol, le meurtre et la décapitation de deux touristes scandinaves dans la nuit du 16 au 17 décembre 2018 au pied du Mont Toubkal.

Dans la salle d’audience, l’épouse et la mère de Kevin Z. s’épaulent littéralement et scrutent le visage du jeune homme. «On a dit qu’il était un radical, mais c’est faux! Chaque été, il vient à la plage avec moi. Regardez, on a dit qu’il avait converti sa famille, mais je ne suis pas musulmane!», lance, tremblante, sa mère aux journalistes qui se pressent autour d’elle, en faisant glisser son gilet ajouré sur ses épaules pour dévoiler, en débardeur, ses nombreux tatouages. «Kevin n’est pas un extrémiste. Il est musulman, mais il ne fait pas toutes ses prières. D’ailleurs, il fume des joints: beaucoup. Avec sa dépression, il n’arrive pas à arrêter, c’est pour ça qu’il touche l’assurance invalidité», reconnaît même sa femme.

Ensemble, elles affirment que le couple et leur petit garçon de deux ans vivent en Suisse, à Genève, et non pas à Marrakech, où ils ne viendraient que pour les vacances et rendre visite à la belle-famille de Kevin. Pourtant, en décembre, au moment même où les meurtres ont été commis, la famille n’est restée que quelques jours à Genève avant de repartir pour le Maroc. «Nous vivons à Genève, chez la mère de Kevin. En décembre, nous ne sommes restés chez elle que quelques jours parce qu’elle est mariée et que l’on veut respecter son intimité. Ceci dit, mon fils est inscrit à la crèche à Genève», soutient son épouse.

«Plus aucun lien avec les autres prévenus»

Elle ne nie pas que son mari ait déjà rencontré Abdessamad El Joud, «l’émir» et tête pensante de la cellule djihadiste, suspecté d’être l’un des meurtriers de l’une des jeunes femmes. «Mais s’il l’a rencontré deux fois, est-ce que l’on peut dire qu’il le connaissait?», s’indigne-t-elle. «Kevin n’a plus eu aucun lien avec les autres prévenus depuis un an et demi, ni de visu, ni par téléphone, ni même par Telegram», soutient son avocat Saad Sahli.

À l’issue de l’audience qui a duré moins d’une heure, le procès est ajourné au 16 mai pour permettre aux avocats de préparer leur défense. Saad Sahli révélait jeudi dans nos colonnes n’avoir reçu le dossier d’instruction que quatre jours plus tôt. À ses côtés, l’avocate Saskia Ditisheim a fait le déplacement depuis Genève, même si elle attend toujours l’autorisation de participer à la défense de Kevin Z. devant la justice marocaine. «Ce report aujourd’hui était attendu. J’ai espoir que la prochaine audience soit à nouveau reportée pour nous donner le temps d’étudier pleinement le dossier de 600 pages», explique-t-elle.

Dans l’autre camp, Me Khalid El Fataoui représente la famille de l’une des deux victimes, la Danoise Louisa Vesterager Jespersen. Pour lui, ce procès va être l’occasion de faire la lumière sur une affaire complexe. «Surtout, les familles veulent comprendre le véritable mobile du crime, leurs véritables motivations. Les deux jeunes victimes étaient seulement des touristes venues au Maroc en vacances», souligne-t-il.

Jusqu'à 30 ans de prison

Les trois Marocains poursuivis pour le meurtre des deux jeunes femmes risquent la peine de mort. Kevin, poursuivi pour appartenance à un groupe islamiste, entraînement de personnes dans le but de commettre des actes terroristes et planification d’actes terroristes, encourt, lui, jusqu’à 30 ans de prison. (24 heures)