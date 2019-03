Bouteflika déclaré inapte par le chef d’état-major

L’option était sur la table depuis plusieurs jours. Il ne manquait qu’un consensus pour la faire aboutir. Dans son treillis militaire, depuis Ouargla, dans le Sud algérien, le patron de l’armée, Ahmed Gaïd Salah a fait ce que le système attendait de lui: l’arbitre. Il a appelé à l’application de l’article 102 de la Constitution, qui prévoit «l’empêchement» du chef de l’État pour «cause de maladie grave et durable».

«Il devient nécessaire, voire impératif d’adopter une solution pour sortir de la crise, qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien, et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l’État à savoir la solution stipulée par la Constitution, dans son article 102», a déclaré le général de corps d’armée.

En théorie, rien ne permet à Gaïd Salah, subordonné au président Bouteflika qui reste le chef des armées, d’appeler le Conseil constitutionnel à un acte aussi lourd de conséquences. En pratique, de tels propos appellent à une exécution quasi immédiate. Car le patron de l’armée, régulièrement sollicité par toutes les parties – y compris l’opposition – pour intervenir à l’encontre des décisions prises par Abdelaziz Bouteflika, est un poids lourd de la vie politique algérienne.

Décision collégiale

Piégé entre son allégeance au chef de l’État et son rôle de garant de la sécurité nationale, «entre son engagement pour le cinquième mandat et les résistances à l’intérieur même de l’armée, il s’est finalement fait le porte-voix d’une décision collégiale», affirme une source militaire. Comprendre: c’est forcément avec l’accord du cercle présidentiel et des autres forces pesant dans la décision politique que le recours à l’article 102 a été entériné.

Il faut dire que la situation était devenue intenable: malgré la pluie, le 22 mars, des centaines de milliers d’Algériens sont sortis manifester pour le cinquième vendredi consécutif, montrant qu’ils ne comptaient pas relâcher la pression et qu’ils rejetaient toutes les propositions (report de la présidentielle, conférence nationale et nouveau gouvernement) attribuées au chef de l’État dans des lettres diffusées par les médias officiels.

Perte de soutiens

Signe que le vent était en train de tourner, les soutiens du cercle présidentiel ont, les uns après les autres, proclamé leur solidarité avec le mouvement populaire abandonnant les maîtres qui les avaient nourris de hautes fonctions dans l’administration, de généreux budgets et de rentes politiques. Après les oligarques, les barons du FLN, les anciens combattants de la guerre de libération, les médias, en l’espace d’une semaine, on a ainsi vu le porte-parole du RND (parti de l’alliance présidentielle dont le président Ahmed Ouyahia était premier ministre) déclarer que le pouvoir était détenu par des «forces extraconstitutionnelles» (les services secrets, les forces de l’argent, la famille) ou encore le bâtonnier d’Alger, Abdelmadjid Sellini, accuser les lettres attribuées au chef de l’État de «faux et usage de faux»

À l’extérieur du système, l’appel d’Ahmed Gaïd Salah est vivement critiqué. Le député du RCD (opposition) Atmane Mazouz dénonce «un appel grave de sens». L’avocat et militant des droits de l’homme Mustapha Bouchachi, une des personnalités plébiscitées par la rue pour une «transition démocratique» affirme que l’application de l’article 102 est «dépassée». «C’est un coup de force contre la volonté populaire qui demande le départ du système et de ses hommes, pas seulement du chef de l’État», critique aussi le FFS (opposition).

Et maintenant?

Mais que va-t-il se passer les prochains jours? «Le Conseil constitutionnel est en train de réunir un collège de médecins assermentés qui seront chargés de déclarer le président inapte», explique un haut cadre de l’État. Le Conseil constitutionnel proposera aux deux chambres du Parlement réunies de déclarer à la majorité des deux tiers de ses membres l’état d’empêchement. Le président du Conseil de la nation (Sénat) sera alors chargé, pour 45 jours, d’assurer l’intérim du chef de l’État. Si au bout de 45 jours, l’état d’empêchement se poursuit, le président du Sénat poursuivra son intérim pour une nouvelle période de 90 jours au cours de laquelle une élection présidentielle est organisées.

Mais l’homme vers qui les projecteurs devraient se braquer, le président du Sénat, Abdelkader Bensalah, 76 ans, pourrait, selon nos sources, être rapidement écarté. «Trop marqué par les Bouteflika, trop malade, il n’arrange personne», poursuit le haut cadre de l’État, qui assure que des discussions sont en cours pour lui trouver un remplaçant. Parmi les noms qui circulent déjà: Liamine Zéroual, 77 ans, ancien président de l’Algérie, appelé par l’armée pour renouer avec l’ordre constitutionnel suspendu après l’arrêt du processus électoral de 1992.

