Enlèvement d'un humanitaire allemand

Un humanitaire allemand a été enlevé mercredi au Niger par des hommes armés près d'Ayorou, dans une région frontalière du Mali en proie à des attaques djihadistes récurrentes, a appris l'AFP auprès du préfet d'Ayorou.

«Il y a eu enlèvement d'un ressortissant allemand à 30 km d'Ayorou alors qu'il rentrait d'une mission dans la partie nord de la zone», a déclaré le préfet Jando Rhichi Algaher par téléphone. Ayorou est situé à 200 km nord-ouest de Niamey, dans la région du Tillaberi.

L'humanitaire et ses collaborateurs «se sont présentés ce matin même à la préfecture (d'Ayorou) pour informer de leur intention de faire un aller-retour. C'est au retour que lui et son chauffeur ont été interceptés par des individus armés à bord de quatre motos.

«Ils les ont passés à tabac, ils ont pris le Blanc et ils ont brûlé le véhicule», a expliqué le préfet, qui dit tenir ce témoignage du chauffeur de l'Allemand enlevé. Il travaillait pour l'ONG Help.

La région est devenue très instable en raison de nombreuses attaques meurtrières attribuées à des groupes djihadistes, visant régulièrement des positions de l'armée et des camps de réfugiés. En octobre 2017, douze gendarmes nigériens avaient ainsi été tués lors d'une attaque dans la ville même d'Ayorou. Cette attaque avait traumatisé le pays.

Exercice militaire international

Le 12 mars, trois gendarmes ont été tués lors d'une attaque à Goubé dans la région de Tillaberi, à moins d'une cinquantaine de kilomètres de Niamey. Le 4 octobre 2O17, quatre soldats américains et quatre militaires nigériens avaient été tués dans une embuscade dans cette même région.

Jeffery Woodke, un humanitaire américain, avait été enlevé dans la nuit du 14 octobre 2016 à son domicile à Abalak, dans la région de Tahoua. Deux personnes - un soldat nigérien et un gardien civil - avaient été tuées pendant le rapt. On est toujours sans nouvelle de l'otage.

L'Allemagne a construit une base militaire en «appui» à la Mission militaire onusienne (Minusma) qui combat les djihadistes au Mali voisin et soutien le Niger dans sa lutte armée contre les groupes djihadistes avec de l'équipement militaire, de la formation et des aides financières.

L'enlèvement de mercredi coincide avec le début du grand exercice militaire Flintlock avec plus 1500 militaires africains, américains et européens dans cette zone du pays Ces exercices aériens et terrestres, organisés chaque année par l'Africom, regroupent cette année huit pays africains et douze pays occidentaux. Trois régions nigériennes sont concernées: Tillabéri et Tahoua (ouest) ainsi qu'Agadez au nord, proche de la Libye, de l'Algérie et du Mali. (afp/nxp)