Heurts meurtriers entre Boko Haram et l'armée

Un soldat tchadien et vingt membres du groupe djihadiste nigérian Boko Haram ont été tués vendredi au cours d'un affrontement dans la région du lac Tchad, a appris samedi l'AFP de source militaire tchadienne. Cinq militaires ont également été blessés.

L'accrochage a eu lieu sur une île appelée Tchoukou Hadje, a indiqué un officier de l'état-major du Tchad. «Le ratissage (de la zone) continue» samedi, a affirmé cette source. Deux militaires tchadiens, dont un capitaine, avaient été tués il y a un mois dans une embuscade de Boko Haram dans cette même région du lac Tchad, près de la frontière nigériane.

Depuis plusieurs années, l'armée tchadienne et des «comités de vigilance» civils patrouillent dans la zone du lac Tchad pour empêcher le retour des djihadistes de Boko Haram dans la région, d'où ils ont été chassés.

20'000 morts

Du côté nigérian de la frontière, l'armée traque les islamistes dans l'un de leurs principaux fiefs, la forêt de Sambisa (Etat de Borno) dans le nord-est du pays.

Boko Haram, né au Nigeria, sévit essentiellement dans ce pays où il commet des attentats meurtriers et des attaques contre les forces de l'ordre, et procède à des enlèvements de jeunes filles. Mais le groupe frappe également dans plusieurs pays frontaliers du Nigeria comme le Tchad, le Cameroun et le Niger.

Depuis 2009, plus de 20'000 personnes sont mortes au seul Nigeria, victimes des actions de Boko Haram et du conflit qui l'oppose à l'armée. (ats/nxp)