L’Afrique du Sud impose un confinement strict à sa population

Rues désertes, magasins fermés, Johannesburg a des allures de ville morte. Jeudi à minuit, l’Afrique du Sud est entrée en confinement strict pour une durée minimale de trois semaines, afin de tenter d’empêcher la propagation du coronavirus. Seuls les supermarchés, boutiques d’alimentation et pharmacies sont ouverts. Seuls les professionnels exerçant dans des secteurs jugés essentiels – personnel médical et de sécurité, employés des télécommunications, etc. – sont autorisés à se rendre au travail.

Avec plus de 1000 cas confirmés vendredi, l’Afrique du Sud, qui compte 60 millions d’habitants, est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le coronavirus. «Les prochains jours sont cruciaux. Sans action décisive, le nombre de personnes infectées passera rapidement de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers et, en quelques semaines, à des centaines de milliers», a déclaré le président Cyril Ramaphosa dans une allocution à la nation.

La mesure est radicale. Le chef de l’État connaît les coûts qui seront infligés à une économie déjà moribonde. «C’était la seule solution, estime le professeur Salim Abdool Karim, spécialiste sud-africain des maladies infectieuses. Il fallait agir avant qu’il ne soit trop tard.» L’épidémie, qui a fait deux morts à ce jour dans le pays, pourrait faire des ravages.

Forte prévalence de VIH et tuberculose

Un facteur qui inquiète notamment est la forte prévalence du VIH et de la tuberculose parmi la population. Pas loin de 20% des Sud-Africains âgés de 15 à 49 ans sont séropositifs. Des personnes qui pourraient être particulièrement exposées à des complications liées à une infection au coronavirus, surtout si elles ne sont pas sous traitement et que leur système immunitaire est fragilisé.

En Afrique du Sud, ce confinement exacerbe les inégalités sociales, déjà parmi les pires au monde bien avant l’arrivée de cette épidémie. Dans les banlieues résidentielles, malgré quelques inquiétudes, la nouvelle a été accueillie sereinement. «Ce ne sera pas facile, mais c’est une décision qui a été prise pour le bien de tous, pour sauver des vies, estime Belinda Nehwoh, une activiste pour les droits des femmes qui vit à Westdene, un quartier de Johannesburg proche de l’université, habité principalement par la classe moyenne. Ma principale crainte, c’est de voir une augmentation des violences domestiques, à cause de la frustration et des difficultés économiques que ce confinement va entraîner.»

«Il n’y a pas de chien qui sera promené»

Sur les réseaux sociaux, certains s’interrogeaient sur la possibilité de faire leur jogging ou de promener leur chien. Le ministre de la Police, Bheki Cele, a coupé court aux conversations: «Il n’y a pas de chien qui sera promené. Restez chez vous!» La vente d’alcool et de cigarettes a aussi été interdite pendant toute la durée du confinement, provoquant une ruée sur les magasins de liqueurs.

Mais pour des millions de Sud-Africains qui travaillent dans le secteur informel et gagnent leur vie au jour le jour, sans possibilité de faire des économies, c’est une autre question, essentielle, qui se pose: «Que va-t-on manger?» À Kliptown, un quartier pauvre du township de Soweto, au sud de Johannesburg, un bidonville s’étend le long de la voie ferrée. Ici, beaucoup se demandent comment ils vont passer les trois semaines à venir. «Comment vais-je survivre? Notre président dit que tout le monde doit rester à la maison. Ça veut dire que je ne peux pas travailler et gagner de quoi nourrir ma famille. Ils n'ont pas pensé à nous», observe Molefi Mkhatshwa, assis derrière une petite échoppe où il réparait encore des téléphones portables quelques heures avant le début du couvre-feu.

Les règles d'hygiène, un défi

Respecter des mesures d’hygiène simples pour combattre le coronavirus est aussi un défi dans des lieux surpeuplés, dépourvus d’accès aux commodités de base. Ici, la distance sociale est un luxe que peu peuvent se permettre. «Nous n’avons pas de produits pour désinfecter les toilettes dans la cour, alors que nous sommes six familles à les utiliser, explique Bridgeman Dube, qui vit dans une maison d’une seule pièce, aux murs de tôle, avec sa femme et ses trois enfants. J’essaie de me laver souvent les mains au savon, mais parfois il n’y a pas d’eau.»

Ce vendredi, à Johannesburg, alors que le confinement venait à peine de commencer, la police a arrêté des personnes qui se trouvaient dehors sans raison valable, l’armée a été déployée dans les rues pour faire respecter le mot d’ordre. Le risque de tensions sociales est élevé. «Les gens se plaignent. Il y en a peut-être qui vont manifester, avance Molefi Mkhatshwa, le réparateur de téléphones. Si c’est le cas, je me joindrai à eux.»