L’opposant Félix Tshisekedi, vainqueur surprise de la présidentielle au Congo

L’opposition à la magistrature suprême, après 18 ans sous la présidence de Joseph Kabila, les Congolais osaient à peine l’espérer. Vers 3 heures du matin, dans la nuit de mercredi à jeudi, la Commission électorale (Céni) a proclamé les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 30 décembre. Après une interminable énumération, le nom du vainqueur officiel est connu: Félix Tshisekedi. Il l’emporte avec 38,57% des suffrages, devant l’autre opposant, Martin Fayulu (34,83%). Cela faisait quelques jours que son nom circulait dans les cercles proches du processus électoral. Au siège de l’UDPS, le parti fondé par son père Etienne Tshisekedi, éternel opposant depuis le régime de Mobutu, c’est l’euphorie. Pour beaucoup d’autres, c’est la surprise.

«Personne ne pouvait imaginer un tel scénario au cours duquel un candidat d’opposition allait sortir victorieux»

Alors que Kinshasa se réveille, l’humeur est à la fête. Des klaxons et sifflets retentissent dans les rues. «Moi, je n’ai pas voté pour Tshisekedi, mais je suis content, dit Enoch Makendu, un juriste, sorti de chez lui pour participer à une scène de liesse. Il faut qu’il sache qu’il a le peuple derrière lui, pour que les choses puissent enfin changer.» La plus grande crainte parmi la population était que la Céni tente un passage en force, au profit du candidat de la majorité présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadary. Avec le risque de voir le pays plonger dans le chaos. Les Kinois sont presque surpris, pour une fois, que la violence soit absente du scénario. «Depuis 1960, nous n’avons jamais connu une passation tranquille du pouvoir. C’est la victoire de la démocratie», hurle un homme, emporté par l’excitation.

«Escroquerie»

Mais dès la fin de matinée, la vie, et les misères quotidiennes, ont déjà repris leur cours normal. En partie, parce que cette annonce suscite aussi de nombreuses interrogations, notamment sur la teneur des tractations qui ont eu lieu en coulisses alors que les résultats se faisaient attendre. L’opposant Martin Fayulu, convaincu d’avoir remporté le scrutin, dénonce une manœuvre qu’il qualifie d’«escroquerie» et des résultats «trafiqué». «Cela ne vient pas des urnes, cela vient d’une décision politique, de concessions faites de part et d’autre, dit-il. Et ça, c’est la honte du siècle.»

"Ces résultats n’ont rien à voir avec la vérité des urnes. C’est un véritable putsch électoral, c’est incompréhensible" Martin Fayulu, 62 ans, candidat malheureux.

S’agit-il d’un retrait négocié ou d’une véritable alternance démocratique? Joseph Kabila a cédé. Un peu. Et a choisi le moins intransigeant des deux opposants. Il s’assure une sortie honorable, et sans doute un droit de regard sur les affaires du pays, qui sera certainement appuyé par les résultats des élections législatives sur la compilation desquels moins d’attention s’est portée. «Nous ne devons plus le considérer comme un adversaire mais plutôt comme un partenaire de la transition démocratique», a déclaré Félix Tshisekedi au sujet du chef de l’État, peu près l’annonce de la commission électorale. Le ton est aimable.

L’Église appelle au calme

La déclaration la plus attendue jeudi était celle de la Conférence épiscopale du Congo (Cenco). L’Église catholique, très influente, disposait de 40 000 observateurs à travers le pays. Si elle n’a jamais officiellement donné son nom, la Cenco avait affirmé connaître le vainqueur de l’élection présidentielle, celui pour lequel les «Congolais ont voté massivement». «Nous prenons acte de la publication des résultats provisoires de l’élection présidentielle», dit l’abbé Donatien Nshole, porte-parole de la Cenco, qui lit un communiqué. Puis, il ajoute que les résultats «tels que publiés par la Céni ne correspondent pas aux données collectées par (la) mission d’observation, à partir des bureaux de vote et de dépouillement». Le message est clair: pour les évêques, ce n’est pas Felix Tshisekedi qui a réellement remporté le scrutin. Ils ont cependant appelé au calme, demandant que les recours légaux soient privilégiés.

La rue satisfaite

Pendant ce temps, la rue reste calme à Kinshasa. La population se disait prête à se battre pour faire partir Joseph Kabila, ou son dauphin. Pas pour un candidat d’opposition plutôt qu’un autre, même s’il n’est sans doute pas celui pour qui elle a voté.

(24 heures)