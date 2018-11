L’opposition congolaise désigne son candidat à la présidentielle

La nouvelle s’est fait attendre. Les sept ténors de l’opposition congolaise réunis à l’Hôtel Warwick, à Genève, ont annoncé dimanche soir être parvenus à se mettre d’accord sur la candidature unique de Martin Fayulu, 62 ans, à la présidentielle du 23 décembre. Objectif? Unir leurs forces à six semaines d’un scrutin sous tension en République démocratique du Congo (RDC) pour mettre fin au règne du camp du président sortant Joseph Kabila.

L’ancien premier ministre Adolphe Muzito, l’homme d’affaires Moïse Katumbi et l’ancien chef rebelle et ex-vice-président Jean-Pierre Bemba, tous trois exclus de la présidentielle, avaient fait le déplacement dans la Cité de Calvin pour participer à cette réunion cruciale tenue sous l’égide de la Fondation Kofi Annan. Restait donc à choisir entre les quatre prétendants encore en lice: le président du parti historique d’opposition (UDPS) Félix Tshisekedi, l’ex-président de l’Assemblée nationale Vital Kamerhe, le fondateur du parti Congo Na Biso (Notre Congo) Freddy Matungulu et le député Martin Fayulu.

Prévu à Paris, puis à Conakry, en Guinée, ce sommet s’est finalement tenu à Genève. Après trois jours d’intenses tractations à huis clos, c’est donc Martin Fayulu, président d’Engagement pour la citoyenneté et le développement (ECiDé), qui a été choisi à l’unanimité pour défier l’ancien ministre de l’Intérieur et secrétaire permanent du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD) Emmanuel Ramazani Shadary, le dauphin de Joseph Kabila, au pouvoir depuis dix-huit ans, à qui la Constitution interdit de briguer un 3e mandat.

«Martin Fayulu est l’un des opposants les plus actifs sur le terrain, raison pour laquelle il a été désigné. Même pour les gens hostiles à ce scrutin, cette annonce pourrait leur donner une lueur d’espoir pour l’avenir de la RDC»

Pour Njo Moubiala, originaire de RDC, conseiller général socialiste dans la commune de Peseux et ami de Martin Fayulu, «c’est une excellente nouvelle». «Martin Fayulu est l’un des opposants les plus actifs sur le terrain, raison pour laquelle il a été désigné. C’est un homme compétent et intègre. Même pour les gens hostiles à ce scrutin, cette annonce pourrait leur donner une lueur d’espoir pour l’avenir de la RDC. Enfin, pour autant que ces élections aient lieu», insiste le Neuchâtelois d’adoption. En effet, ces élections, qui doivent aussi permettre de choisir les parlementaires au niveau national et provincial, ont été reportées deux fois depuis 2016.

Sa désignation, accueillie par des applaudissements et des cris de joie par une partie des Congolais présents à Genève, a surpris car c’est Félix Tshisekedi qui était donné favori. «Je ne suis qu’un porte-parole des combats pour la liberté et pour la démocratie […] et je suis convaincu que nous allons réussir à rendre notre pays démocratique, libre et indépendant», a déclaré Martin Fayulu lors de la conférence de presse en soirée à l’Hôtel Warwick. (24 heures)