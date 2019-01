La RDC verrouille internet en attendant les résultats

En République démocratique du Congo, les résultats de l’élection présidentielle du 30 décembre doivent être annoncés d’ici à dimanche. Une échéance attendue autant que redoutée.

Dans le quartier de Limete, à l’intérieur d’un des 12 centres locaux de compilation des résultats répartis dans la capitale Kinshasa, de gros sacs en plastique blancs sont entassés sur le sol, remplis de bulletins et de procès-verbaux acheminés depuis les centres de vote. Des agents de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) sont assis dehors, dans la poussière. Une poule picore entre des enveloppes ouvertes, indifférente au désordre qui l’entoure. «Plus de quarante-huit heures après l’élection, les PV continuent d’arriver. Pourquoi est-ce que cela prend autant de temps?» interroge un observateur de la société civile.

Les Congolais sont dans l’attente des résultats provisoires de l’élection du 30 décembre. Un scrutin longtemps retardé qui doit permettre de désigner un successeur au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis dix-huit ans.

Dans les rues de Kinshasa, tout semble normal. Des voitures circulent sur les avenues, des vendeuses ont ressorti leurs étals, des enfants jouent dans les ruelles. Mais les conversations trahissent les préoccupations. «J’ai acheté du riz, de l’huile, du sucre et quelques conserves, dit un conducteur de taxi. Si ça chauffe, j’ai de quoi tenir trois ou quatre semaines.»

La Céni dispose d’une semaine après le vote pour annoncer le nom du vainqueur. Alors que la date butoir – ce dimanche 6 janvier – approche, des rumeurs d’un possible délai supplémentaire se répandent, et la tension devient palpable. Au lendemain du scrutin, les réseaux internet ont été coupés, à la demande des autorités, sur l’ensemble du territoire. Les SMS ne passent plus. Autre signe de crispation, le signal de Radio France internationale (RFI), très écoutée dans le pays, a été coupé et l’accréditation de sa correspondante suspendue.

La Commission électorale avait mis en garde quant au fait qu’elle était la seule autorisée à communiquer des résultats partiels. Barnabé Kikaya Bin Karubi, un conseiller du président Joseph Kabila, a déclaré à la presse que la coupure visait à éviter le «chaos» après que des «résultats fictifs» ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. Mais l’opposition, convaincue de la victoire, y voit une tentative de la Céni de masquer des fraudes au profit du candidat de la majorité présidentielle, «dauphin» de Joseph Kabila, l’ancien ministre de l’Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary.

Le Congo n’a jamais connu de transmission pacifique du pouvoir. Dimanche dernier, le vote s’est globalement déroulé dans le calme, malgré quelques incidents, des irrégularités et des difficultés logistiques importantes. Le gouvernement et la commission électorale estiment que les problèmes étaient mineurs. Mais une issue controversée de l’élection pourrait entraîner des violences, comme cela fut le cas en 2006 et en 2011.

La communauté internationale et les pays de la région pourraient cependant être moins enclins à fermer les yeux sur une fraude massive. Mercredi, les missions d’observation de l’Union africaine et de la Communauté de développement des pays d’Afrique australe ont publié leurs rapports. Le ton reste poli, mais la mise en garde est perceptible. L’Union africaine a dit souhaiter «fortement que les résultats qui seront proclamés soient conformes au vote du peuple congolais». (24 heures)