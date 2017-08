La tension monte après des heurts sanglants

Quatre personnes ont été tuées mercredi au Kenya dans deux incidents séparés. Ceux-ci ont eu lieu après le rejet par l'opposant Raila Odinga des résultats provisoires de la présidentielle donnant le sortant Uhuru Kenyatta largement en tête.

Au lendemain de l'élection, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur plusieurs centaines de manifestants dans des fiefs de l'opposition coutumiers de ce genre d'échauffourées en période électorale, notamment à Kisumu (ouest).

Dans cette ville, des centaines de partisans de Raila Odinga ont érigé des barricades et brûlé des pneus. «Si Raila n'est pas président, nous ne pouvons pas avoir la paix», a vitupéré l'un d'eux.

Tirs à balles réelles

Dans le bidonville de Mathare, à Nairobi, la police a aussi tiré à balles réelles, tuant au moins deux personnes.

The fraud Jubilee has perpetuated on Kenyans surpasses any level of voter theft in our country's history. This time we caught them.