Le Nigeria affirme avoir vaincu Boko Haram

La présidence nigériane a assuré avoir «vaincu» les islamistes de Boko Haram, dix ans après le début de l'insurrection, tout en reconnaissant la menace croissante représentée par des djihadistes internationaux qui ont causé de lourds revers à l'armée depuis un an.

L'insurrection de Boko Haram a débuté en 2009, où des combats avec les forces de sécurité dans le nord-est du Nigeria ont coûté la vie à des centaines de partisans de la secte islamiste et à son dirigeant Muhammed Yusuf. Depuis 10 ans, le conflit a fait près de 27'000 morts, plus de 2 millions de déplacés et s'est propagé dans les pays voisins. Augmentation des gangs internationaux

«La position du gouvernement nigérian est que le terrorisme de Boko Haram a été réduit et vaincu. Le véritable Boko Haram que nous connaissons est vaincu», a déclaré la présidence dans un communiqué publié mardi soir. Toutefois, ajoute la présidence, le pays est maintenant confronté à «un mélange» de résidus de Boko Haram, de groupes criminels et de djihadistes originaires du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, arrivés après la crise en Libye et l'effondrement de l'État islamique au Moyen-Orient.

«En conséquence de ces gangs internationaux, nous avons assisté à une augmentation des crimes transfrontaliers et à la prolifération des armes légères dans le bassin du lac Tchad», ajoute le communiqué.

Chassé des grandes villes en 2015

En 2015, l'armée nigériane aidée par une coalition internationale, a chassé Boko Haram des grandes villes du nord-est du Nigeria dont le groupe s'était emparé et forcé les combattants à se disperser dans des zones reculées.

Mais ceux-ci continuent de lancer des attaques et une faction dissidente fidèle au groupe Etat islamique, la Province de l'État islamique d'Afrique de l'Ouest (ISWAP), a infligé de lourds revers aux militaires depuis l'année dernière. Au cours du week-end, une attaque de la faction de Boko Haram dirigée par le leader historique Abubakar Shekau a tué 65 villageois près de la capitale régionale Maiduguri.

Les autorités nigérianes, qui ont répété à plusieurs reprises avoir vaincu les djihadistes du nord-est ces dernières années, ont été très critiquées pour leur impuissance à enrayer les violences et les exactions commises à l'encontre des populations civiles.

La présidence a précisé dans son communiqué que, dans le but de renforcer les capacités de l'armée, elle prévoyait la livraison de chasseurs américains de type Super Tucano «au début de l'année prochaine». (afp/nxp)