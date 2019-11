Le parti de Béchir dénonce un «gouvernement illégal»

Le parti du président soudanais déchu Omar el-Béchir a dénoncé vendredi un «gouvernement illégal», accusant les autorités de transition de l'avoir dissous et de vouloir confisquer ses biens pour résoudre la crise économique.

«L'idée de compter sur les biens du parti, si tant est qu'il y en ait, n'est rien d'autre qu'un scandale moral, une faillite intellectuelle et un échec total du gouvernement illégal», a écrit le Parti du Congrès national (NCP) sur sa page Facebook.

Le parti n'est «gêné par aucune loi ou décision prise contre lui puisque le NCP est un parti fort et ses idées l'emporteront», a-t-il ajouté.

Biens confisqués

Jeudi, le Conseil souverain et le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok ont adopté une loi proclamant «le Parti du Congrès national est dissous» et que tous ses biens sont confisqués.

The law passed to dismantle NCP and disempower it, did not result from a quest for vengeance but rather to preserve and restore the dignity of our people who have grown weary of the injustice under the hands of NCP who have looted & hindered the development of this great nation.