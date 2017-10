«Les Tunisiens en ont marre de ce chaos»

Il est l’un de fondateurs du parti Ennahdha et une figure respectée de l’islam tunisien. Aujourd’hui vice-président de l’Assemblée nationale, Abdelfattah Mourou exerce son influence bien au-delà des frontières de son pays. Il y a quelques jours, le prêcheur converti en homme politique est venu prodiguer ses conseils aux jeunes musulmans de Suisse réunis à Bienne à l’occasion de la 22e rencontre annuelle de la Ligue des musulmans de Suisse.

– Qu’est-ce qui a motivé votre venue en Suisse?

– Je suis venu pour débattre avec des jeunes musulmans de leurs problèmes d’intégration.

– Quels sont ces problèmes?

– Ici, il y en a bien moins qu’en France. La Suisse, elle, n’a pas à gérer les séquelles d’un passé colonial. De fait, les jeunes musulmans sont plus ouverts sur la société suisse. Et elle-même fait preuve de plus d’esprit d’ouverture à leur égard.

– Il y a pourtant une frange de la société suisse très hostile à l’islam…

– Dans toutes les sociétés, il y a des gens qui ont peur de l’étranger.

– Vous leur dites quoi aux jeunes musulmans de Suisse?

– Je leur dis d’agir en tant que citoyens suisses. Il n’y a pas de différence entre eux et les Suisses de souche. Ils doivent suivre des études, se préparer à être actifs dans la société de manière positive. L’islam n’est pas un handicap. La question de la croyance est une question personnelle. Ce qui vous relie aux autres, c’est votre vie, votre œuvre quotidienne.

– Les choses sont-elles en train de s’améliorer en Tunisie?

– Si l’on compare notre situation à celle de la Libye, de l’Egypte, du Yémen, ou de la Syrie, nous nous en sortons plutôt bien. Mais je crois que nous avons besoin de dix années encore pour mettre en place des institutions solides. Il nous faut retrouver une stabilité politique.

– Ce n’est encore pas le cas aujourd’hui?

– Un pays qui est dirigé par un président qui a 93 ans et qui est rallié à Rached Ghannouchi, qui a 76 ans, est-il vraiment stable? Que va-t-il se passer si l’un des deux venait à disparaître? Il n’y a pas d’accord entre leurs partis. Il n’y a rien d’écrit.

– Et au niveau économique?

– Il n’y a pas de croissance. Avant, nous avions un marché avec la Libye. Aujourd’hui, il n’y a plus rien. Le tourisme et l’hôtellerie repartent tout doucement. Les grèves dans les usines de phosphates nous ont fait perdre la moitié de nos clients. Tout est à démarrer. Cela va prendre du temps. Les Tunisiens en ont marre de ce chaos. Ils veulent à manger et du travail. Certains commencent même à dire qu’ils regrettent l’époque Ben Ali. C’est une minorité heureusement. Evidemment, les gens reconnaissent que la situation est meilleure au plan des libertés mais ils disent qu’ils n’ont rien à mettre sur la table.

– Vous n‘avez pas été assez aidés?

– L’Europe et l’Occident nous ont donné de l’argent pour nous aider mais maintenant c’est aux Tunisiens de se prendre en main et d’agir pour redresser le pays.

– Et la place de l’islam aujourd’hui en Tunisie, est-ce toujours un débat?

– La constitution a tranché. La Tunisie n’est pas un Etat islamique. C’est un Etat démocratique. Mais les lois laïques prennent en considération un état d’esprit et le fait que nous agissons dans une société musulmane. Ni plus, ni moins. Nous avons été les premiers à signer cette constitution. Ennahdha veut dire renaissance. Il n’y a pas de connotation islamique. Je suis l’une des figures les plus acceptées en Tunisie bien que je sois le fondateur de ce mouvement. Je suis le plus ouvert des Ennahdhaouis et j’en suis fier.

– Pourtant on vous associe régulièrement aux Frères musulmans…

– Nous avons rompu avec les Frères musulmans depuis 1978. Nous avons forgé notre propre identité et nos propres positions concernant les libertés publiques et les libertés privées. Il faut se méfier des amalgames. Tous les islamistes ne sont pas Frères musulmans. Ennahdha n’est pas avec ou contre les Frères musulmans. C’est autre chose, une autre version de la connaissance de l’islam. Ce qui m’intéresse c’est le développement de mon pays.

– Mais vous défendez les valeurs de l’islam avant tout, non?

– Je ne nie pas que nous sommes des musulmans, mais dans notre pays il y a de la place pour les non-musulmans. Avant de venir en Suisse, j’ai tenu conférence sur la présence du christianisme à l’ambassade américaine devant des jeunes Tunisiens convertis au christianisme. Nous sommes ouverts sur notre société et sa jeunesse. Nous ne proposons pas un autre mode de vie aux Tunisiens. Le code du statut personnel garantit la liberté de la femme, le bien des jeunes, des enfants. Il n’est pas question de le remettre en cause. Nous sommes pour que les Tunisiens puissent vivre ensemble quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Ennahdha doit participer à la chose publique. C’est ce que nous faisons au sein de notre parlement. Essayer d’éloigner les Ennahdhaouis de la vie publique risquerait de casser ce changement. Il n’y a pas de démocratie avec un seul œil. Il lui faut deux yeux.

– Quelle est la situation aujourd’hui au plan sécuritaire?

– Nous commençons à enregistrer des résultats. Au lendemain de la révolution, les renseignements généraux ont été supprimés. Pendant deux ans, nous n’avons pas su ce qui se passait sur les frontières et à l’intérieur du pays. Un nombre considérable de jeunes sont partis combattre en Libye, en Syrie, en Irak… Aujourd’hui, la surveillance est plus serrée. Il n’y a plus de possibilité d’appui pour ces gens-là. Ils n’ont jamais fréquenté les mosquées. Depuis plus d’un an, il n’y a pas eu d’attentat. Une filière a été démantelée et la coopération avec l’Algérie, l’Italie et la France fonctionne.

– Envisagez-vous la mise ne place de plans de déradicalisation?

– Pour le moment, nous sommes encore occupés à mettre la main sur ces gens-là et à comprendre ce qu’ils font et comment ils fonctionnent. On verra plus tard, s’il y a moyen de les rééduquer. Notre problème à nous, les musulmans, c’est qu’il y a des gens qui agissent en notre nom sans être désignés par nous. Ils s’approprient la banderole de l’islam pour justifier des comportements qui n’ont rien à voir avec l’islam mais à la sortie, c’est nous qui payons la facture. Ils ne sont jamais allés dans nos mosquées et n’ont ni vécu ni étudié les textes sacrés avec nous. (24 heures)