Lycéennes enlevées après un raid de Boko haram?

L'attaque d'une école de filles dans le nord-est du Nigeria par des combattants de Boko Haram ravive la menace d'un kidnapping de masse comme celui des lycéennes de Chibok, en 2014, alors que des dizaines d'élèves manquent à l'appel depuis deux jours.

Les insurgés du groupe djihadiste nigérian, lourdement armés, ont mené lundi un assaut sur le village de Dapchi, dans l'Etat de Yobe, tirant en l'air et faisant exploser des grenades, selon les témoignages des habitants recueillis par l'AFP.

@Gidi_Traffic Fears grew in northeast Nigeria on Wednesday about the fate of potentially scores of girls who have not been seen since Boko Haram attack the Government Girls Science Secondary School in Dapchi, Yobe state, on Monday evening https://t.co/ImtJXLPJzF pic.twitter.com/m2flcRgcoF