«Mieux vaut mourir en mer que d'être obligé de revenir en Libye»

Il est 18 heures, au large de Tripoli. Les avions italiens et maltais transmettent les coordonnées d’un bateau de migrants à la marine libyenne. «Bye bye Italia», lancent, ironiques, les garde-côtes depuis le pont du bateau aux clandestins. Leur petit zodiac en plastique tente en vain de changer de cap mais ne parvient pas à s’échapper.

L’embarcation est arraisonnée. Le désespoir gagne la centaine de personnes à son bord. Pas seulement parce qu’elles voient s’évanouir leur rêve d’Italie, mais parce que le retour en Libye est synonyme de cauchemars. Enlèvements, tortures, rançons, les voici redevenus des proies. Dans ce pays en plein chaos, un système économique inhumain s’est mis en place. Une chaîne alimentaire dont les migrants sont les plus petits éléments et qui nourrit les passeurs, les policiers, mais aussi de simples habitants.

C’est précisément à ces maltraitances que tentaient d’échapper les 150 migrants qui ont disparu corps et âme jeudi, dans un naufrage qualifié par l’ONU de «pire tragédie en mer Méditerranée cette année».

Complices des passeurs

Sur notre bateau, les visages n’expriment aucun soulagement d’avoir été récupérés par les autorités. «Mieux vaut mourir en mer que de revenir en Libye», lâchent plusieurs passagers. Les garde-côtes détruisent le zodiac, jettent le pain sec et le carburant à l’eau. «Nous voulons empêcher les passeurs de réutiliser l’embarcation et ne conservons que le moteur», prétend le jeune capitaine prénommé Mustapha.

Mais Sara, une réfugiée soudanaise, affirme le contraire: «Ils revendront le moteur aux passeurs pour deux ou trois mille dollars.» Quelques minutes plus tôt, juste avant d’être capturée par la marine libyenne, Sara a tenté de se jeter à la mer. Quitte à laisser Amir, son fils de 5 ans, à bord du bateau. Après trois mois passés dans différents centres de détention et ponctués par le paiement de rançons, elle ne pouvait plus imaginer remettre les pieds en Libye.

«Maintenant, c’est la prison pour nous. Les policiers vont nous fouetter, nous électrocuter. Puis ils vont demander une rançon»,

S’ils échappent à la torture, les migrants savent que, quel que soit le centre de détention où ils seront envoyés, ils n’y recevront qu’un bout de pain le matin et, peut-être, un plat de pâtes le soir. Sans eau potable, dans une chaleur étouffante, et à la merci des combats qui se déroulent autour de Tripoli. Au début de juillet, un bombardement a tué des dizaines de personnes dans le camp de Tajoura, au sud de la capitale.

Cachés dans le ghetto

Pour les jeunes filles comme Hornella se présente alors la tentation de vendre leur corps. «Un policier m’a proposé de sortir de prison mais il m’a vendu à une dame qui m’a obligé à me prostituer pendant cinq mois. Elle me disait qu’elle me ramènerait en prison si je n’obéissais pas.» Ceux qui ont la chance de sortir des centres de détention vivent pourtant aussi dans la terreur. Ils doivent se cacher dans des ghettos contrôlés par différentes milices. Là, les habitants profitent à leur tour des migrants, leur faisant payer un loyer pour vivre à plusieurs dans des caves.

Au cœur du quartier populaire d’Asham, une vingtaine de personnes sont entassées dans une petite pièce au sol en terre battue. «Ici, c’est VIP, plaisante Kamara. Nous payons chacun 60 dinars par mois (ndlr: 15 francs). Nous cotisons pour manger une fois par jour du riz, et on essaie de travailler pour gagner un peu d’argent. Mais parfois, on ne nous paie même pas.» Le plus grand risque, c’est de tomber entre les mains des miliciens. «Dès qu’ils voient un Noir, ils l’arrêtent et demandent une rançon à sa famille. Chaque fois que nous sortons du ghetto, c’est comme entrer dans la fosse aux lions», explique le jeune Camerounais. Pourtant, il faut bien travailler pour accumuler la somme qui financera le voyage en Europe.

«Ils vont te broyer»

Au bout de la chaîne alimentaire qui profite des migrants, juste avant les passeurs, on trouve les intermédiaires. «Ce sont des Subsahariens comme nous, raconte Kamara. Ils vivent dans le quartier mais on ne sait rien d’eux. On discute le prix, et ils nous amènent dans les maisons sécurisées des passeurs qui se situent en bord de mer. C’est là que viennent les zodiacs.» «Quand tu es devant le bateau, tu n’as pas intérêt à hésiter, ajoute un colocataire de Kamara. Sinon, les passeurs vont te taper, ils vont broyer tes articulations. Ils violent les femmes devant tout le monde. Pas de pitié. Mieux vaut mourir en mer.»