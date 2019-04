Paris s’angoisse face à la rue algérienne et la chute du régime

Depuis le début de la crise algérienne et des manifestations contre Bouteflika, la France marche sur des œufs, et c’est peu dire qu’elle a déployé, à chaque étape, des trésors de prudence. Un peu comme si elle peinait à mesurer l’importance historique des événements.

Cela commence le 3 mars, quand Abdelaziz Bouteflika dépose sa candidature pour une cinquième réélection tout en faisant savoir qu’il n’ira pas au bout du mandat et qu’il organisera des élections anticipées. La réaction du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, est minimale: il dit prendre «note de la candidature» et souhaite que l’élection «se déroule dans de bonnes conditions». Rien de plus, on ne trouve aucune de ces mentions diplomatiques comme «préoccupation» ou «attention particulière» qui auraient permis d’exprimer une nuance: Paris se range derrière le pouvoir algérien. Sur le moment, cette prudence peut s’expliquer par les relations historiques délicates entre les deux pays, où l’ancien colonisateur veut éviter à tout prix le reproche d’ingérence.

De la prudence à l’excès

Mais une semaine plus tard la prudence donne l’impression de virer à l’excès. Le 11 mars, Abdelaziz Bouteflika annonce la suppression de l’élection présidentielle et la création d’une «conférence nationale» pour réformer le système, au cours d’une période pendant laquelle il entend rester au pouvoir. Cette fois-ci, c’est Emmanuel Macron qui réagit. En déplacement à Djibouti, il évoque en conférence de presse «une transition d’une durée raisonnable» et, dans un tweet enthousiaste, il s’exclame: «La décision du président Bouteflika ouvre une nouvelle page pour la démocratie algérienne.» Mais en Algérie les principaux concernés, dans la rue, reçoivent ces mots comme une gifle.

«Les manifestants y ont senti une forme de mépris», explique Adlène Mohammedi, chercheur algérien établi à Paris et spécialiste en géopolitique du monde arabe. «Nulle part ailleurs on n’oserait parler de démocratie quand un président fantôme prolonge illégalement son mandat. La diplomatie française a fait la double erreur de miser sur la stabilité du pouvoir algérien et de mésestimer l’ampleur du soulèvement populaire.» Le vendredi suivant, des pancartes anti-Macron apparaissent un peu partout dans les manifestations en Algérie, et le dimanche, place de la République à Paris, le même mécontentement s’exprime.

Comment expliquer cette erreur d’appréciation? Avant tout par une inquiétude profonde sur les questions migratoires et sécuritaires. Depuis plusieurs mois, les consulats français avaient diminué de manière préventive le nombre de visas accordés à des Algériens, et quand les manifestations ont commencé, la crainte d’une issue violente qui conduirait des dizaines ou même des centaines de milliers d’Algériens à l’exil a été perçue comme un «cauchemar» – le mot serait d’Emmanuel Macron – à l’Élysée. Ensuite il y a la lutte contre le terrorisme qui passe par une collaboration avec les services secrets algériens, sans parler de la Libye et surtout du Mali, où les militaires français sont engagés et qu’un effondrement de l’armée algérienne déstabiliserait plus encore.

Changement de ton

«La diplomatie française s’est trompée, estime Adlène Mohammedi, elle a favorisé au départ le scénario d’une instance de transition choisie par le pouvoir algérien. Ce n’est qu’au fil des semaines qu’elle a fini par comprendre qu’on a affaire, en Algérie, à un processus révolutionnaire.» D’où le changement de ton au Ministère des affaires étrangères. Mardi, quelques heures après l’annonce de démission du président Bouteflika, Jean-Yves Le Drian saluait la «mobilisation continue, digne et pacifique» du peuple algérien et sa capacité «à poursuivre cette transition démocratique.»

Paris s’est rangé aux aspirations populaires, on observe l’évolution «comme le lait sur le feu», illustre un proche de l’Élysée, on attend, on espère, et on s’abstient d’intervenir…

(24 heures)