Pour Weah, élu président, le plus dur commence

«Mes chers Libériens, je ressens profondément l’émotion de toute la nation. Je mesure l’importance et la responsabilité de l’immense tâche qui m’échoit aujourd’hui. Le changement est en route.» En tweetant ces quelques mots après sa victoire, George Weah ne s’est pas trompé. Ce sont bien d’immenses défis qui s’imposeront à lui dès son investiture, le 22 janvier prochain.

Jugez plutôt: dans ce pays de 4,6 millions d’habitants ravagé par une guerre civile de 1989 à 2003 ayant fait 250 000 morts, 80% des Libériens n’ont pas d’emploi stable, deux tiers de la population vit avec moins de deux dollars par jour, et ils sont seulement 5% à bénéficier de l’électricité. Des réalités socio-économiques qui n’ont pourtant pas empêché George Weah de promettre durant sa campagne l’accès à l’éducation et à la santé pour tous, l’éradication de la corruption et le développement des infrastructures.

Si sa prédécesseure, Ellen Johnson Sirleaf, est parvenue à consolider la paix, son bilan économique est bien plus contesté: «Aux yeux de beaucoup, le népotisme, la corruption, la gabegie et un système éducatif défaillant ont plombé le bilan de son gouvernement, avec comme conséquence une économie en récession», analyse le quotidien libérien Frontpage Africa. Il faut dire que la présidente n’a pas été aidée par l’épidémie Ebola, en 2014 et 2015, qui a fait 11 000 morts et a été un coup très dur pour l’économie.

C’est dans ce contexte difficile que George Weah sera investi, alors que l’espoir des catégories populaires est immense. «Aujourd’hui, nos problèmes sont terminés», s’exclamaient ses partisans dans les rues de Monrovia. Né lui même dans un bidonville, ses électeurs estiment qu’il est le plus à même de les comprendre et de ne pas les oublier. Alors que Weah est devenu un riche footballeur par la suite, ses supporters veulent croire qu’il n’aura pas besoin de se servir dans les caisses de l’État.

Pourtant, pour ses détracteurs, le programme de George Weah est trop vague. Ils pointent son absentéisme au Sénat et son inexpérience politique. «Que le nouveau président soit capable de tenir ses promesses reste à prouver. Avec une dette d’environ un milliard de dollars, la menace d’une crise des liquidités, une corruption galopante aux plus hauts échelons et les échecs des politiques de développement, la tâche s’annonce immense», prévient le quotidien national Liberian Observer. Avant de conclure: «Il faudra que Weah mette en jeu toute son énergie, son courage et son imagination pour y parvenir.» (24 heures)