Pourquoi l’Afrique résiste-t-elle au coronavirus?

Deux mois après son premier malade, l’Afrique compte moins de 1% des cas de Covid-19 dans le monde et 0,7% des décès (2080 au total au 8 mai), alors qu’elle représente 17% de la population mondiale. Les pays les plus touchés, l’Afrique du Sud, l’Égypte, le Maroc et l’Algérie, ne dépassent pas la barre des 10'000 cas déclarés.

Première explication: la prévention. L’économiste sénégalais Mabingué Ngom, directeur régional du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) à Dakar, rappelle que «les autorités ont pris des mesures précoces et courageuses, car impopulaires». Fermeture des frontières et des écoles, arrêt du trafic aérien, interdiction des rassemblements, couvre-feu et confinement… «La Mauritanie n’affiche plus qu’un seul cas actif de Covid-19, les sept autres ayant guéri, un vrai succès», souligne le fonctionnaire onusien.

À cela s’ajoute une coordination entre États. Contrairement au repli national observé en Europe, il y a eu concertation en Afrique. «Les chefs d’État connaissent les lacunes de leurs systèmes de santé et ont pris des décisions en amont en se concertant par visioconférence», précise encore Mabingué Ngom.

Antipaludéens efficaces

Troisième hypothèse: les traitements. Le Sénégal, qui a généralisé l’hydroxychloroquine (un antipaludéen) et les antibiotiques dès les premiers symptômes, ne déplore que treize morts sur 1492 cas confirmés. De son côté, le Maroc a racheté tout le stock de cette molécule produite par Sanofi sur son territoire et déplore 185 décès. La consommation d’antipaludéens, habituelle en Afrique, renforcerait-elle le système immunitaire face au Covid-19? Oui, selon une première étude faite à l’Hôpital de Renmin de l’Université de Wuhan, foyer majeur de l’épidémie en Chine, réalisée sur 80 patients traités au long cours avec de l’hydroxychloroquine. Aucun n’a contracté le virus.

Quatrième piste: «Une expérience que les autres pays n’ont pas, poursuit Mabingué Ngom, pour circonscrire des épidémies telles qu’Ebola.» Cette fièvre hémorragique a endeuillé en 2014 la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone avec 11'000 morts. Elle a menacé toute l’Afrique de l’Ouest, où des réflexes ont été pris. Début mars, alors que les aéroports d’Istanbul, de Paris ou de Bruxelles n’avaient mis en place aucune mesure, du personnel de santé équipé de pied en cap prenait la température des passagers à Bamako dès la sortie de l’avion.

Le facteur démographique pourrait aussi peser. La faible densité de la population hors des capitales, en Afrique, et un âge moyen qui ne dépasse pas 20 ans sont cités parmi les facteurs d’atténuation de la pandémie, notoirement plus mortelle pour les aînés. Mais des études scientifiques manquent pour étayer cette hypothèse.

Faible mondialisation

D’autres experts avancent la faible insertion du continent dans la globalisation. «Cette variable est réelle, estime l’économiste togolais Kako Nubukpo, car, en dehors d’une partie de la classe moyenne, les Africains vont très peu dans le reste du monde, et l’inverse est aussi vrai, à l’exception du tourisme au Maroc, au Kenya et en Afrique du Sud. Des mesures fortes ont pu avoir un impact plus important là où il n’existe qu’un seul point d’entrée dans le pays, l’aéroport international.»

Enfin, certains s’interrogent sur la fiabilité des chiffres. L’Éthiopie, par exemple, ne déplore que 194 cas et quatre décès sur une population de 109 millions d’habitants. Un journaliste éthiopien ayant annoncé que le gouvernement préparerait 200'000 tombes pour les morts du Covid-19 a été arrêté et jeté en prison. En revanche d’autres pays sont connus pour le sérieux de leurs données, comme le Maroc, le Sénégal et l’Afrique du Sud. Ils peuvent servir de baromètre sur la progression de la pandémie.

Un autre motif d’inquiétude gagne désormais le continent. Si l’Afrique «contient la catastrophe sanitaire annoncée, estime Mabingué Ngom, elle risque de faire face à un désastre économique qui exige une aide additionnelle, sans attendre la famine ou l’agitation sociale».