Un attentat suicide fait 27 morts

Des kamikazes agissant probablement au nom de la secte islamiste Boko Haram ont tué 27 personnes mardi dans le nord-est du Nigeria, rapportent les autorités locales. Les attaques ont fait 83 blessés.

Une femme s'est fait sauter sur un marché du village de Konduga, près de Maiduguri, faisant 27 morts. Non loin de là, deux autres kamikazes ont actionné leur charge explosive à l'entrée d'un camp de réfugiés causant de nombreux blessés.

Boko Haram est à la tête d'une insurrection armée qui vise à créer un califat autour du lac Tchad, à l'intersection du Nigeria, du Cameroun, du Niger et du Tchad. Les attaques de Boko Haram ont en huit ans fait plus de 20'000 morts et causé près de trois millions de déplacés dans la région, selon les chiffres des agences humanitaires. (ats/nxp)