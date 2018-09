Une attaque de bus fait un mort et plusieurs blessés

Un chauffeur d'autocar a été tué et plusieurs personnes blessées dans l'attaque d'un convoi de bus, dans la nuit de samedi à dimanche, à quelques kilomètres de Bamenda (Nord-Ouest) au Cameroun anglophone, a indiqué la télévision publique dimanche soir.

L'attaque a été perpétrée par des individus armés au village d'Akum, à quelques kilomètres de Bamenda, a détaillé le média public dans son journal télévisé.

Des images de l'attaque circulant dimanche sur les réseaux sociaux montrent une route en réfection coupée par une tranchée, ainsi que cinq autocars de transport public détruits à l'aide d'un engin mécanique. La tranchée a été creusée par les assaillants, selon des témoins interrogés par les médias sur place.

#Securite #Cameroun ???????? #tt237

Des séparatistes ont utilisé un caterpillar pour détruire la route entre #Bamenda et #Akum, et des bus de la compagnie de voyage Amour Mezam. Les CNI et autres objets appartenant aux voyageurs détruits et vandalisés. pic.twitter.com/r1hf9xbjoQ — Ledefionline (@Ledefionline1) 9 septembre 2018

«Un de nos collaborateurs nous a informé qu'un groupe d'hommes armés a fait irruption sur le chantier et s'est emparé de la pelle mécanique pour creuser un trou sur la voie», a témoigné un responsable de la compagnie de travaux publics chargée de rénover la route qui relie Bamenda à Bafoussam, près de 80 km au sud.

Les autorités du département de la Mezam et un détachement de l'armée camerounaise sont descendus sur les lieux afin de rétablir la circulation qui a repris dans la soirée de dimanche.

Velléité d'indépendance

Les deux régions anglophones -sur les dix que compte le Cameroun - sont confrontées à une grave crise depuis fin 2016 sur fond de velléité d'indépendance du Cameroun anglophone.

Les manifestations pacifiques se sont transformées en violences armées et les combats sont devenus quasi quotidiens entre les forces de l'ordre et les séparatistes, notamment depuis l'arrestation début janvier du leader indépendantiste Sisiku Ayuk Tabe et de neuf de ses partisans.

Au Cameroun anglophone, 109 membres des forces de l'ordre et de sécurité ont été tués, selon le gouvernement qui identifie les séparatistes à des «terroristes». Le nombre de victimes enregistrées chez les séparatistes n'est pas connu. Plusieurs centaines de civils auraient perdu la vie dans ce conflit, selon des ONG.

Une élection présidentielle est prévue au Cameroun le 7 octobre. Neuf candidats sont en lice, dont le président sortant Paul Biya, 85 ans dont 35 au pouvoir, qui brigue un septième mandat consécutif. (afp/nxp)