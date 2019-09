Le despote «Robert Mugabe était paradoxalement un homme charismatique»

Son successeur, Emmerson Mnangagwa, a rendu hommage à «une icône de la libération», passant sous silence l’autocrate qui a régné trente-sept ans d’une main de fer sur le Zimbabwe. Décryptage avec Didier Péclard, directeur du master en études africaines de l’Université de Genève.

Se souviendra-t-on de Robert Mugabe comme du héros de l’indépendance devenu dictateur?

Oui, même si la transition est plus complexe. Il a été un des héros de la lutte pour l’indépendance dans ce qui était alors la Rhodésie du Sud. Après sa sortie de prison en 1974, il prend la tête du mouvement nationaliste, l’Union nationale africaine du Zimbabwe (ZANU). Son parti remporte largement les élections prévues par les accords de Lancaster House signés sous la houlette de l’ancienne puissance coloniale britannique et il devient premier ministre à l’indépendance, en avril 1980. Mais c’est le fruit d’un compromis, notamment avec les fermiers blancs qui gardent alors plus d’un tiers des terres les plus rentables du pays. Mugabe investit énormément dans les secteurs de la santé et de l’éducation, ce qui lui confère une stature d’homme d’État et de bâtisseur.

Mais les choses tournent mal…

Tout en étant un excellent stratège, Mugabe a une conception très forte du pouvoir. En 1985, il mène une répression terrible contre son principal rival politique et ancien mouvement nationaliste, la ZAPU de Joshua Nkomo. Elle causera jusqu’à 30'000 morts selon certains. Dans les années 1990, le pays s’enfonce peu à peu dans la crise économique, et les politiques d’austérité imposées par le FMI et la Banque mondiale affaiblissent sa politique sociale. Il est de plus en plus isolé à la tête de l’État, c’est finalement son propre clan qui précipite sa chute, en particulier sa deuxième épouse, Grace Mugabe, «Disgrâce», comme on l’appelle. En novembre 2017, l’armée intervient, et Mugabe est destitué par un de ses anciens proches camarades, qu’il venait de relever de ses fonctions, Emmerson Mnangagwa. Les barons de la ZANU-PF veulent reprendre le pouvoir et évincer le clan de Grace Mugabe.

A-t-il jamais œuvré pour la réconciliation?

Il a beaucoup souffert de la comparaison avec le sud-africain Nelson Mandela. Il a certes eu d’abord un discours de réconciliation vis-à-vis de la minorité blanche. Mais au lieu d’une réforme agraire réfléchie, il a laissé envahir les fermes des Blancs qui ont fui massivement le pays. Certains disent qu’il s’agissait là d’une stratégie orchestrée, d’autres qu’il a été débordé par les associations de vétérans de la guerre d’indépendance. Quoi qu’il en soit, la redistribution des terres a surtout servi à redorer son image auprès de la population et à nourrir ses réseaux de clientèle au sein du pouvoir.

Il meurt seul, loin de son pays. A-t-il été au fond aimé par sa population?

Paradoxalement, c’était un homme charismatique, qui plaisait à la population lorsqu’il envoyait des piques cinglantes contre l’Europe. Son aura de leader révolutionnaire a aussi pesé, ainsi que son art de trouver le compromis. C’était un travailleur infatigable, jusque dans son grand âge. Mais son népotisme, ses dépenses indécentes (ndlr: les agapes de ses 82 ans auraient atteint la somme faramineuse de 800'000 dollars) l’ont passablement isolé au pouvoir. Il a d’ailleurs clamé de son vivant qu’il ne serait pas enterré au cimetière d’Harare.

Mugabe mort, quel pays laisse-t-il derrière lui?

En convalescence, je dirai. Le Zimbabwe possède des mines de platine et de diamants. C’était longtemps le grenier à blé de l’Afrique. Le départ de Mugabe a été accueilli avec beaucoup d’espoir par la population. Mais les récentes manifestations à Harare contre la vie chère montrent une grande impatience face à la situation économique qui ne s’améliore pas. Et pour l’heure les investisseurs chinois n’ont que peu d’effets sur la relance. La population reste dans son ensemble très démunie. Le véritable test quant à la crédibilité démocratique du «nouveau» régime viendra avec les prochaines élections.

Avec son décès, assiste-t-on à la fin des grandes dictatures en Afrique?

Il y a encore des pouvoirs autoritaires qui ne sont pas près de tomber. Paul Biya est à la tête du Cameroun depuis 1982. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang s’accroche à son poste depuis 1979. Mais le président angolais José Eduardo dos Santos a enfin passé la main en 2017, après trente-huit ans de pouvoir. Le Mozambique ou encore l’Afrique du Sud ont connu des changements à la tête de leur État. Globalement, je pense qu’une page importante se tourne.