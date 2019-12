Les manifestants dénoncent un président «désigné» par l’armée

«C’est quoi cette ambiance d’enterrement?» Dalila, la quarantaine, évolue parmi les invités de cette soirée électorale où ceux-ci ne quittent pas des yeux leur smartphone. L’hôte, un jeune entrepreneur en informatique résidant sur les hauteurs d’Alger, tend l’écran bleu de son téléphone où se bousculent messages et alertes sur une victoire possible d’Abdelmadjid Tebboune à la présidentielle du jeudi 12 décembre.

Certains activistes du Hirak (le nom du mouvement populaire) sont aussi là, à broyer du noir, après les heures passées à manifester au centre-ville pour dénoncer ce qu’ils qualifient de «mascarade électorale». «Que va-t-on faire? Dix mois de mobilisation historique pour ça!» Dalila, architecte, n’a raté aucune des 42 manifestations du vendredi depuis le 22 février et reste combative: «OK, ils ont élu un président, mais nous, nous devons poursuivre notre lutte. Il y a tellement à faire en termes de démocratie.»

Des regards sceptiques se posent sur elle. «Non, il faut faire échouer tous les plans du régime, qui tente de retrouver une nouvelle virginité», répond Mila. «Tu veux la confrontation?» s’indigne Dalila, rejointe par un quinquagénaire, ancien haut fonctionnaire. «Ils voulaient un président, ils l’ont, maintenant on doit s’organiser pour faire fructifier les avancées du Hirak.» Il est 2heures du matin, les nouvelles remontent de tout le pays: Tebboune est largement en tête.

Jeudi, dès l’ouverture des quelque 61'000 bureaux de vote à travers le pays, des incidents éclatent dans la région réfractaire de Kabylie: un siège de l’Autorité nationale indépendante des élections est brûlé et des centres de vote sont saccagés, au point que, dans l’après-midi, le scrutin est annulé dans les deux grandes préfectures de Kabylie.

Manifestation à Alger

À Alger, une manifestation impressionnante se déclenche au centre-ville. Arrestations et charges violentes de la police n’entament pas la volonté des manifestants, alors qu’à 100 mètres de là des électeurs votent, imperturbables. Dans la cohue de la manifestation et des charges policières, un officier crie: «C’est fini, on aura un président, rentrez chez vous!» «Nous avons chassé Bouteflika, mais le système est encore là», lui répond une étudiante drapée de l’emblème algérien. «Les incidents sont mineurs, nous avons évité les scénarios irakien et égyptien d’une répression meurtrière», estime un officier du renseignement militaire. Sur le terrain, Alger et d’autres villes ne renoncent pas à la mobilisation.

Vendredi après-midi, juste après la grande prière, des manifestations éclatent un peu partout alors que, deux heures avant, les résultats officiels rendus publics confirment qu’Abdelmadjid Tebboune est le huitième président algérien, avec un score majoritaire de 58,15% des voix. Les manifestants font un geste pour dénoncer ce qu’ils qualifient de simple «désignation» par le véritable pouvoir, l’état-major de l’armée, décideur unique depuis la chute de Bouteflika en avril dernier: mimer quelqu’un qui sniffe de la cocaïne! Khaled, le fils de l’ancien premier ministre Tebboune, a été arrêté dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent lié à la cocaïne. «C’est son fils, oui, il fait une bêtise et il a une totale confiance en la justice», commente-t-on dans son état-major.

Tebboune considère que l’incarcération de son fils, autant que son limogeage brutal en août 2017 du poste de premier ministre après trois mois à peine d’exercice sont principalement liés à sa campagne contre «l’argent sale». Fin juin 2017, il avait déclaré devant le parlement: «L’État, c’est l’État. L’argent, c’est l’argent. Chaque citoyen est libre de s'engager dans les affaires, la politique ou même les deux, mais pas à la fois. Nous allons œuvrer à la séparation entre l'argent et le pouvoir.» Une déclaration choc au moment où de puissants oligarques, profitant de la maladie d’Abdelaziz Bouteflika, prenaient de l’envergure avec la complicité de Saïd Bouteflika, frère et conseiller du président déchu.

Oligarques emprisonnés

«Se voir renvoyer de la sorte, mis sous surveillance, assister à la chasse de ses propres amis et soutiens… Tebboune aura vu tout ce dont le système est capable contre un ennemi», confie un de ses proches. Aujourd’hui, nombre d’oligarques (et Saïd Bouteflika lui-même) sont derrière les barreaux à la suite des purges commanditées par l’homme fort du moment, le patron de l’armée Ahmed Gaïd Salah. Mais son programme «d’assainissement national» suffira-t-il à calmer le Hirak qui ne s’essouffle pas? «Nous devons dépasser ce moment révolutionnaire pour réapprendre la politique, c’est le vrai défi de l’Algérie», souffle Dalila, croisée vendredi à Alger dans la manifestation d’après-élection.