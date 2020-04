Mystérieusement épargnée, l'Afrique de l'ouest craint une explosion des cas

Depuis bientôt un mois, le temps est comme suspendu en Afrique de l’Ouest. Avec 3400 cas de coronavirus et 85 décès dans la région, la progression de l’épidémie reste timide, mais les experts redoutent une explosion soudaine du nombre de victimes, notamment dans les pays qui dépassent aujourd’hui les 500 cas, comme la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Ghana ou le Cameroun. Les mots du directeur général de l’OMS, Tedros Ghebreyesus, le 19mars dernier, exhortant les États africains «à se préparer au pire», ont marqué les esprits. «Dans d’autres pays, nous avons vu comment le virus s’accélère après un certain point de basculement», avait-il insisté lors d’une conférence de presse virtuelle donnée depuis Genève.

Les épidémiologistes savent désormais qu’il faut compter de cinq à sept semaines entre l’enregistrement des premiers cas de contamination et une augmentation exponentielle de la courbe de malades. «L’Afrique de l’Ouest est en retard par rapport au reste du monde, les premiers cas, importés, ont été notifiés entre le 10 et le 15mars, mon expérience me fait penser que nous allons avoir une épidémie, c’est une question de temps, même si personne ne peut dire si ce sera une épidémie massive ou contenue», avance prudemment le médecin congolais Pierre M’Pelé, spécialiste de santé publique et ancien représentant de l’OMS. «Je crois que dans les trois prochaines semaines nous serons fixés: ça passe ou ça casse.»

Avec un premier cas enregistré le 11 mars, la Côte d’Ivoire – 25 millions d’habitants – se prépare à l’éventualité d’une catastrophe sanitaire. Conscientes de la vulnérabilité du système hospitalier, qui compte moins de six lits pour 10000 habitants, les autorités ivoiriennes ont tour à tour décrété la fermeture des écoles, des frontières, des maquis (restaurants-bars en plein air) et de tous les commerces non essentiels, pour enfin instaurer un couvre-feu de 21h à 5h du matin. À Abidjan, le Palais des sports de Treichville, mieux connu pour accueillir des concerts géants de rap ivoire ou de coupé-décalé, a déjà été réquisitionné afin de recevoir un millier de malades si besoin. Cette batterie de mesures a considérablement ralenti la vie sociale et économique du pays. Le gouvernement n’a toutefois pas imposé un confinement total, jugé inconcevable alors que 90% de la population vit de l’économie informelle, souvent au jour le jour.

Climat ou antipaludéens?

La lente évolution de l’épidémie en Afrique de l’Ouest, en comparaison avec le reste du monde, suscite à la fois interrogations et espérances. Et si les antipaludéens, largement prescrits aux habitants de la sous-région frappée par le paludisme, pouvaient constituer des résistances efficaces contre le coronavirus? «La chloroquine n’est plus prescrite depuis trente ans, et je ne crois pas que l’utilisation des antipaludéens puisse créer une résistance croisée avec le virus», tranche le docteur M’Pelé. Et si le climat tropical pouvait finalement affaiblir l’agent pathogène ou réduire sa contagiosité? «Cela mérite d’être étudié car j’ai l’impression que le virus se dégrade plus rapidement dans les conditions climatiques actuelles en Afrique. Mais regardons les choses en face, l’Afrique est simplement en retard sur les autres continents et l’épidémie va arriver», rappelle encore le médecin.

La sous-région souffre aussi d’une capacité de tests restreinte, ce qui pourrait expliquer le faible nombre de cas notifiés. Avec un seul laboratoire, les équipes de l’Institut Pasteur d’Abidjan ne peuvent pas faire mieux que d’analyser une centaine d’échantillons par jour. Sur un peu plus de 3000 prélèvements déjà réalisés, 638 se sont révélés positifs. «Les cas contacts se comptent donc par milliers», met en garde le docteur M’Pelé.