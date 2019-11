Le parti de Béchir dissous, son régime «démantelé»

Les autorités de transition soudanaises ont ordonné jeudi la dissolution du parti du président déchu Omar el-Béchir et le «démantèlement» de son régime. Ce dernier a régné sans partage pendant près de 30 ans.

«Le Parti du Congrès national est dissous» et tous ses biens sont confisqués, proclame une loi intitulée «démantèlement du régime du 30 juin 1989» adoptée par le nouveau Conseil souverain au pouvoir et par le gouvernement du Premier ministre Abdallah Hamdok. «Aucun symbole du régime ou du parti n'est autorisé à s'engager dans quelque activité politique que ce soit pendant dix ans», ajoute le texte.

Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'Etat soutenu par les islamistes, a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué par l'armée le 11 avril après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédite, il est actuellement emprisonné à Khartoum. Le verdict de son procès pour corruption est attendu le 14 décembre.

Les militaires qui avaient pris le pouvoir après la chute de Omar el-Béchir ont toutefois refusé de le livrer à la Cour pénale internationale (CPI) de la Haye, qui l'accuse de «crimes contre l'humanité» et de «génocide» au Darfour.

«Un grand pas en avant»

La dissolution de son parti ne constitue «pas une vengeance», a affirmé Abdallah Hamdok sur Twitter. Elle «vise à préserver la dignité du peuple soudanais qui a été écrasé par des gens indignes», a ajouté le Premier ministre.

