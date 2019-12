«Après le vote, on retournera de toute façon manifester»

Nesrine et Badi lèvent la tête brusquement de leur to-do list: «Si nous allons voter jeudi? Pas question! Nous, le 12, on se marie!» Dans ce salon de thé algérois, le jeune couple s’attelle aux préparatifs de son mariage, fixé depuis des mois au jour choisi par les autorités pour tenir l’élection présidentielle. «Mais ça nous arrange. Nous serons en pleine semaine et il n’y aura pas d’embouteillage. Pour nos invités qui viennent de partout autour d’Alger, ce sera l’idéal!» commente Nesrine, un sourire malicieux aux lèvres.

Ce jeudi 12 décembre, alors que la présidentielle a déjà été reportée deux fois sous la pression populaire, l’enjeu de la participation est vital pour le pouvoir, qui ne cesse d’appeler les Algériens à aller voter... et met en garde «quiconque tenterait de cibler et perturber la sérénité de cette journée décisive», selon les termes du patron de l’armée, Ahmed Gaïd Salah.

«Les chats errants d’Algérie peuvent aussi voter! On leur demande une seule chose, tremper leurs pattes dans l’encre et signer!»

Le vote a commencé dès samedi pour les Algériens de l’étranger (presque 1 million d’électeurs sur les 24 millions recensés par l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE). Un vote marqué par des incidents et des manifestations devant les consulats d’Algérie en Suisse, en France ou en Belgique.

«Ce scrutin n’est qu’une ruse du pouvoir»

La ferveur du mouvement populaire opposé à l’élection s’est vite propagée chez une émigration traditionnellement attachée au «devoir électoral». Ce mouvement juge que le scrutin n’est qu’une ruse du pouvoir pour se perpétuer. Il continue donc ses démonstrations de force à travers plusieurs villes du pays: les manifestations et actions contre les administrations chargées des élections se sont poursuivies ces deux dernières semaines jusqu’à ce mercredi, veille d’élection.

En Kabylie (centre du pays), c’est une opération «zéro vote» qui a été décrétée par les habitants et par des élus de l’opposition refusant de superviser le vote. Cette ambiance tendue a poussé dix-neuf personnalités de poids à lancer, mardi, un appel pour «ne pas empêcher l’exercice par d’autres citoyens de leur droit à s’exprimer librement, malgré les divergences d’approche et des positions politiques», afin de préserver le pacifisme du mouvement du 22 février.

Les autorités veulent grossir le corps électoral

Face à cette vague réfractaire, les autorités tentent de sauver la face: il est désormais possible de voter avec sa simple carte d’identité, ce qui permet de grossir le corps des électeurs. Une perche saisie par le journal satirique «El Manchar», qui ironise: «Les chats errants d’Algérie peuvent aussi voter! Ils n’auront rien à faire: les bulletins seront glissés par les membres de l’ANIE. On leur demande une seule chose, tremper leurs pattes dans l’encre et signer!»

L’autre stratégie des autorités consiste à poursuivre les arrestations d’activistes ou de simples manifestants. Selon les déclarations aux médias de Noureddine Benissad, président de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, «le nombre d’arrestations dépasse les 130 personnes».

C’est donc dans ce climat tendu que s’affrontent les cinq candidats: deux ex-premiers ministres, deux ex-ministres et un ancien dirigeant des jeunesses FLN. D’après plusieurs observateurs, le choix des décideurs civils et militaires serait déjà fait puisque les deux favoris, Abdelmadjid Tebboune et Ali Benflis, ont été la cible d’attaques inouïes.

Les médias du pouvoir sont à la manœuvre

Des médias proches des cercles d’affaires ont d’abord publié des informations sur la proximité prétendue entre Tebboune et un sulfureux businessman qui venait de se faire arrêter. Ensuite, ce fut au tour d’Ali Benflis de se retrouver embourbé dans une affaire… d’espionnage. La justice a arrêté le 9décembre un membre de son staff technique pour «soupçon d’espionnage au profit de la France».

L’idée serait de favoriser un autre candidat: Azzedine Mihoubi, le patron du RND (Rassemblement national démocratique, parti du pouvoir dont l’ex-leader est en prison pour corruption) et ancien ministre de la Culture sous Bouteflika. «Arabophone, moderniste et ouvert», selon ses partisans. «Apparatchik», selon ses détracteurs.

On est assez loin de la «fête électorale» décrétée par le chef d’état-major Ahmed Gaïd Salah. À Alger, les jeunes fiancés Nesrine et Badi ont une autre idée de la fête, ce jeudi 12 décembre 2019: «À eux le vote, à nous la vraie fête… Après, on retournera manifester de toute manière.»