Aide débloquée pour les régions US sinistrées

Le Congrès des Etats-Unis a fini par approuver lundi, après plusieurs mois de rebondissements, une aide de 19,1 milliards de dollars destinée aux victimes de catastrophes naturelles dans le pays.

Cette enveloppe s'adresse aux personnes affectées par des événements naturels comme des incendies, des inondations ou encore des ouragans, en particulier en Californie et dans le territoire américain de Porto Rico.

A son retour d'une semaine de vacances, la Chambre des représentants a facilement adopté cette mesure et l'a transmise en vue de sa promulgation au président Donald Trump. Le milliardaire, en déplacement au Royaume-Uni, a rapidement salué sur Twitter l'adoption du texte: «Les agriculteurs, Porto Rico et tous les autres vont être très contents».

Ces fonds sont destinés au développement d'infrastructures, à l'assistance aux zones rurales et à réduire l'impact de ces catastrophes sur l'île de Porto Rico et dans des Etats comme la Californie, la Floride, les Caroline du Nord et du Sud, l'Iowa et le Texas. Quelque trois milliards de dollars sont aussi dévolus aux agriculteurs ayant perdu leurs récoltes du fait de catastrophes naturelles.

Porto Rico dévasté

La mesure a été approuvée par 354 voix (58 contre) après plusieurs mois de discorde. Le président américain lui-même a critiqué en mai le montant prévu pour Porto Rico. Mais après un accord entre démocrates, qui contrôlent la Chambre, et républicains, qui contrôlent le Sénat, la Maison Blanche avait fait savoir que M. Trump était disposé à promulguer le texte même s'il n'octroyait pas les 4,5 milliards de dollars pour la sécurité à la frontière mexicaine - dont la construction d'un mur - que lui et d'autres républicains souhaitaient.

Malgré plusieurs milliards de dollars de fonds fédéraux déjà alloués à Porto Rico, l'île des Caraïbes souffre encore du passage dévastateur de deux ouragans en 2017, qui ont tué 3000 personnes et lourdement endommagé ses infrastructures.