Alerte au tsunami après un séisme au Salvador

Une alerte au tsunami a été émise jeudi par les autorités du Salvador à la suite d'un tremblement de terre de magnitude 6,6 au large de la côte du Pacifique.

Selon l'institut de géophysique américain USGS, le séisme s'est déclenché à 40 kilomètres au sud de la capitale San Salvador, à la suite duquel «une alerte au tsunami est émise», a assuré sur Twitter le ministère salvadorien de l'Environnement.

The @USGS reports a 6.6 magnitude earthquake struck at 4:03 a.m., Central Time, about 16 miles south-southeast offshore of La Libertad, El Salvador. pic.twitter.com/FkImeuhLq4