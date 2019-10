Amazonie: dauphins roses contaminés au mercure

Les dauphins rose d'Amazonie présentent des niveaux inquiétants de contamination au mercure, notamment en raison de l'orpaillage illégal, a révélé une étude de plusieurs ONG de défense de l'environnement, dont le Fonds mondial pour la nature (WWF).

Des chercheurs ont mesuré le taux de contamination sur 46 dauphins de 2017 à 2019, dans les grands bassins hydrographiques amazoniens du Brésil, de la Bolivie, de la Colombie et du Pérou.

«Tous ont présenté une certain niveau de contamination au mercure, avec des taux élevés pour plus de la moitié d'entre eux», explique Marcelo Oliveira, de WWF Brésil. «L'orpaillage illégal est une vraie menace. 100% des dauphins suivis pour l'étude ont été contaminés, surtout sur le bassin de l'Orénoque (qui s'étend sur la Colombie et le Venezuela), où il y a une grande concentration d'orpailleurs», précise l'étude.

Le mercure, utilisé pour séparer l'or d'autres minéraux, est hautement polluant. Mais Marcelo Oliveira considère que l'orpaillage n'est pas le seul problème. «Le mercure existe sous une forme naturelle en Amazonie, mais il se répand dans l'eau à cause de la déforestation, des incendies de forêt et entre dans la chaîne alimentaire des dauphins et des poissons», déplore-t-il.

Les forts taux de mercure observés dans l'organisme des dauphins traduisent également une vraie «menace» pour la santé des près de 20 millions de personnes qui vivent dans la région amazonienne et sont amenés entre autres à consommer des poissons contaminés. «Le mercure peut demeurer jusque 100 ans dans la chaîne alimentaire, c'est le grand problème», conclut Marcelo Oliveira. (afp/nxp)