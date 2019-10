Amérique centrale: l'aide US à trois pays reprend

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils allaient rétablir des aides financières ciblées à trois pays d'Amérique centrale, à la suite de leurs efforts pour freiner l'immigration.

L'administration de Donald Trump avait supprimé en mars ses aides au Salvador, au Guatemala et au Honduras, à la demande du président républicain, qui les accusait de ne «rien» faire pour empêcher les migrants de se rendre aux Etats-Unis.

«Accords historiques»

Ces pays du «Triangle du Nord» ont tous signé depuis des «accords historiques» sur l'asile et «oeuvrent à mettre fin au fléau du trafic d'êtres humains», a salué mercredi Donald Trump sur Twitter. «Afin d'accélérer encore ces avancées, les Etats-Unis vont prochainement approuver une aide ciblée dans les domaines du maintien de l'ordre et de la sécurité», a-t-il ajouté.

