Après «Katrina», La Nouvelle-Orléans encaisse le Covid-19

Patrice Johnson vit au jour le jour la lente et douloureuse reconstruction de La Nouvelle-Orléans depuis le passage dévastateur de l’ouragan Katrina en 2005. «J’ai l’impression que le coronavirus nous a ramenés à un stade que nous espérions avoir laissé derrière nous», explique la travailleuse sociale cloîtrée chez elle à La Nouvelle-Orléans. À l’extérieur de sa maison qui avait difficilement résisté au cyclone, les gens meurent par dizaines. Les plus démunis font la queue pour des distributions de nourriture. Les produits désinfectants ont disparu des rayons des magasins.

La Louisiane, l’État du sud des États-Unis dont La Nouvelle-Orléans est la ville principale, a l’un des plus forts taux de mortalité liée au Covid-19, selon une étude réalisée par Gary Wagner, un professeur à l’Université de Louisiane à Lafayette. 884 personnes y sont décédées d’un virus qui a mis en lumière les disparités raciales et socioéconomiques. 70% des victimes sont noires en Louisiane, alors que les Afro-Américains ne représentent qu’un tiers de la population de l’État.

Les pauvres plus touchés

Les victimes avaient souvent des antécédents médicaux comme du diabète, de l’hypertension ou des maladies cardiaques, des conditions liées à la pauvreté, qui frappe plus les Afro-Américains en Louisiane. En moyenne, toujours selon Gary Wagner, le Covid-19 a tué près de 38 personnes par 100000 habitants à La Nouvelle-Orléans, une proportion deux fois plus élevée qu’à New York, épicentre de l’épidémie aux États-Unis.

Patrice Johnson a perdu l’un de ses proches, mort seul dans une chambre d’hôpital dont l’accès avait été interdit à son entourage. Les deux sœurs de Patrice sont infirmières. Elles traitent chaque jour des patients atteints du Covid-19 et côtoient la mort qu’il sème. «J’ai accueilli les quatre enfants de l’une de mes sœurs pendant l’épidémie, car ils sont trop exposés», explique-t-elle. Patrice décrit les gens qui arrivent, souvent seuls, dans les hôpitaux, dans le dénuement et la détresse. Et elle tente de combattre la souffrance psychique que provoque l’épidémie chez les populations dont elle s’occupe.

La bombe de Mardi gras

Cette situation dramatique dans laquelle se trouve La Nouvelle-Orléans contraste avec l’atmosphère qui y régnait il y a moins de deux mois. Le 25février, la ville située sur les rives du Mississippi célébrait Mardi gras et organisait sa traditionnelle parade carnavalesque. Patrice Johnson y a participé. «À l’époque, nous ne savions pas ce que nous savons aujourd’hui, se justifie-t-elle. Quand nous avons compris que nous avions potentiellement côtoyé le virus, nous nous sommes dit: «Mon Dieu!»

Des communications internes de la Municipalité de La Nouvelle-Orléans obtenues par le Brown Institute for Media Innovation de l’Université de Columbia et publiées mardi par le «New York Times» révèlent une méconnaissance totale des autorités de la ville sur les risques que posait le coronavirus. Douze jours avant l’organisation de la parade de Mardi gras, qui attire des milliers de personnes dans les rues de La Nouvelle-Orléans, la responsable des préparatifs à la Mairie affirmait encore dans un e-mail que les risques d’infection au coronavirus restaient «faibles».

Au lieu de cela, le virus s’est propagé comme un «feu de forêt», pour reprendre l’expression utilisée par Ben Cohen, un avocat de La Nouvelle-Orléans qui se bat pour tenter de freiner la progression du virus dans les prisons de Louisiane. Cet État a le plus fort taux d’incarcération aux États-Unis et ses prisons sont des foyers d’infection. L’administration du gouverneur démocrate John Bel Edwards a d’ailleurs décidé de placer les détenus atteints du Covid-19 dans le plus grand pénitencier de l’État, une ancienne plantation d’esclaves au bord du Mississippi. «Ils ont réhabilité un camp du pénitencier pour les malades», explique Ben Cohen, membre de la Prison Promise Initiative, une organisation qui a porté plainte contre la Louisiane pour tenter de mettre fin à la pratique. «Les gens vont mourir!»

«Comme à la loterie»

La Prison Promise Initiative a aussi proposé la remise en liberté des détenus les plus vieux et les plus fragiles. «Le gouverneur a néanmoins mis tellement de conditions que si un détenu arrive à toutes les remplir, c’est comme s’il gagnait à la loterie», conclut l’avocat.