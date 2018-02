Armer des enseignants? Trump persiste et signe

Le président américain Donald Trump a martelé jeudi sa conviction qu'armer certains enseignants permettrait de riposter face aux tireurs qui ciblent les écoles et aurait un effet dissuasif sur ces derniers.

Dans une rafale matinale de tweets, le locataire de la Maison Blanche a estimé qu'une telle mesure, très controversée et rejetée avec force par une partie du corps éducatif, pourrait être décisive: «Une école sans armes attire les méchants», a-t-il lâché.

....immediately fire back if a savage sicko came to a school with bad intentions. Highly trained teachers would also serve as a deterrent to the cowards that do this. Far more assets at much less cost than guards. A “gun free” school is a magnet for bad people. ATTACKS WOULD END!