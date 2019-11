Au Mexique, les enfants perdus de la violence

Kevin avait à peine atteint la puberté quand il a rejoint un gang de son quartier. Il avait 16 ans et avait grandi dans la ville de Nezahualcoyotl (État de Mexico), l’une des régions les plus marginalisées et violentes en périphérie de la capitale mexicaine. Il voulait être quelqu’un. Il voulait appartenir à quelque chose. Il voulait être respecté. Et pour cela il lui fallait trois choses: des habits de marque, une paire de chaussures chingonas (stylées) et de l’argent. Le gang comptait dix membres environ. Le plus âgé n’avait pas plus de 25 ans et le plus jeune en avait 9. Le plus petit était aussi le plus sanguinaire. Il ne manifestait aucun regret et se tenir à ses côtés donnait de l’assurance. Kevin savait que si quelqu’un s’en prenait à eux, le petit le tuerait.

Au départ, il s’agissait de vandalisme et de vol. Puis ça a été les drogues, les extorsions dans les magasins et les règlements de comptes. «Le but était de terroriser nos rivaux», raconte Kevin, aujour­d’hui âgé de 20 ans, qui accepte de nous parler à condition que l’on taise son vrai nom. «Tout a commencé par un jeu, nous n’étions que des gamins qui jouaient aux assassins», se souvient-il.

Depuis décembre 2006, soit depuis le début de la guerre contre le trafic de drogue au Mexique, jusqu’à l’an dernier, on compte 278'899 homicides, selon l’Institut national de statistique et de géographie. Plus d’un tiers d’entre eux concernent des hommes de moins de 29 ans et il s’agit de la première cause de mortalité pour cette tranche d’âge. La spirale de la violence provoque des dégâts invisibles, se nourrissant d’une génération qui a grandi surexposée au conflit ouvert entre le gouvernement et les cartels de la drogue, usant de tout un glossaire de néologismes sanguinaires dans des publications Instagram et des messages Whats­App: encajuelados (personnes enfermées dans un coffre de voiture), levantones (personnes kidnappées au volant de leur voiture) et balaceras (échanges de tirs).

Enrôlés par les cartels

Au cours des dix dernières années, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que la violence constitue un problème de santé publique. Se cachent derrière cette vague d’insécurité des familles brisées, des quotidiens chamboulés et toute une série de maladies mentales allant de la dépression aux addictions, en passant par des affections physiques chroniques, avec une plus grande propension aux maladies cardiovasculaires, au diabète ou aux changements hormonaux et neuronaux, comme le montre toute une batterie d’études internationales.

Dans un pays où l’âge moyen est de 28 ans, les spécialistes mettent l’accent sur les plus jeunes, car ils sont non seulement encore en phase de construction et donc plus malléables, mais aussi parce que ce sont eux qui s’adaptent le mieux à leur entourage et reproduisent ou souffrent de la violence à laquelle ils sont exposés. «Il est difficile de parler de génération perdue, mais on peut effectivement dire qu’il s’agit d’une génération très blessée», explique Lucinda Ramos, chercheuse à l’Institut national de psychiatrie Ramón de la Fuente.

Ces dernières années, la presse mexicaine regorge de visages enfantins comme celui de Kevin; un mois plus tôt était abattu Juanito Pistolas, un sicaire de 16 ans, à Tamaulipas, l’un des États les plus dangereux du pays. Cette même semaine, un commando a mis le feu à un bar à Coatzacoalcos (à l’est du pays) tout en bloquant les sorties d’urgence pour que le public ne puisse pas s’enfuir, provoquant la mort d’au moins 30 personnes. Le principal suspect était âgé de 29 ans et deux de ses complices, arrêtés après le massacre, en avaient 23.

Mais la liste des cas recensés remonte à une décennie environ et semble loin de vouloir s’interrompre. Le gouvernement lui-même estime que 460'000 mineurs grossissent les rangs du crime organisé. «On parle de milliers d’enfants et d’adolescents qui sont enlevés chaque année par le trafic de drogue», indique Clara Jusidman, présidente du Centre Tepoz­tlán Víctor L. Urquidi.

L’explosion de la violence structurelle révèle au grand jour l’échec de l’État dans un pays où la mobilité sociale est faible, les inégalités rampantes et qui compte 52 millions de pauvres, indique Clara Jusidman. «La violence s’est muée en un mécanisme valable de résolution des conflits, créant des rapports de force entre les agresseurs et les victimes. En fin de compte, la violence n’est pas innée, tout s’apprend», ajoute la spécialiste.

«Pour la première fois, je me suis senti puissant, j’étais avec le gang des vrais durs du quartier, ceux qui tuaient, vendaient de la drogue et faisaient régner leur loi»

, 17 ans, ex-membre d’un cartel

«Pour la première fois, je me suis senti puissant, j’étais avec le gang des vrais durs du quartier, ceux qui tuaient, vendaient de la drogue et faisaient régner leur loi», raconte Miguel, expliquant sa décision de rejoindre, à 17 ans, un cartel qui contrôle la zone nord de l’État de Mexico, au centre du pays. «Après, j’ai assisté pour la première fois à l’une de leurs séances de torture, ils coupaient la langue, les doigts, les oreilles et éclataient de rire», confie Miguel, incrédule. «Putain, bien sûr que j’ai eu peur», avoue-t-il. Quand ça a été son tour, il avait les mains tremblantes, mais il ne pouvait pas montrer ses sentiments: «Si je ne le faisais pas, c’est moi qu’ils tuaient.»

«Nous sommes une société de plus en plus assoiffée d’un spectacle d’une violence inouïe et cela a un lien avec les crimes dont nous sommes témoins», explique Ángel Gómez, psychologue de l’Université nationale autonome de Mexico (Unam). «Tuer ne suffit plus, il faut décapiter ou dissoudre à l’acide pour attirer l’attention», signale Rogelio Flores, chercheur à l’Unam. «On parle beaucoup de normalisation de la violence, mais nous vivons une phase de désensibilisation: plus rien ne nous choque, et parfois cela nous distrait même», ajoute-t-il. C’est pourquoi on ne sait vraiment pas où se trouve la limite de ce à quoi on peut s’attendre.

Un pervers jeu d’influences

Le recrutement des mineurs présente un avantage pour les cartels: ils peuvent faire le sale boulot et bénéficier de réductions de peine. Mais il y a aussi un jeu d’influences des masculinités toxiques qui explique en grande partie pourquoi les hommes endossent à la fois le rôle de la victime et du bourreau. «On exploite la figure du mâle dominant: si tu pleures, si tu doutes, si tu as peur, tu n’es pas assez viril», affirme Saskia Niño de Rivera, directrice de l’organisation Reinserta. Et les récompenses promises sont du même registre. «Quand ils attrapaient un baron, je pensais à toutes les femmes et à tout l’argent qu’ils avaient», dit Kevin. «Et en même temps, ils n’arrêtaient pas de me dire que j’étais un bon à rien, que j’allais mourir pauvre, et je puisais dans cette colère pour taper plus fort, pour arrêter de penser», ajoute-t-il. La colère d’un enfant qui avait souffert d’avoir été abandonné par ses parents, d’un adolescent qui avait grandi sans perspectives et de l’homme qu’il croyait devoir être. «Voilà comment cela se transmet de génération en génération», ajoute Flores.

Le point de départ des violences et des troubles mentaux qui touchent la population est diffus. Et, bien que les effets soient palpables, le Mexique n’a pas conscience de l’ampleur du problème, note Lucinda Ramos. «Notre pays n’est pas prêt à affronter ce problème, se désole la chercheuse. Nous ne disposons pas de suffisamment de personnel formé, ni d’infrastructures, ni de stratégies de prévention, ni de prise en charge des victimes ou des coupables.»

Il s’agit d’une spirale où la violence machiste et familiale devient une violence structurelle. Selon une série d’études de l’Université de Californie, après avoir battu le record d’homicides pour la deuxième année consécutive, les niveaux de violence mortelle sont si élevés que l’espérance de vie des hommes plafonne dans le pays. Les hommes comme les femmes vivent de plus en plus d’années avec une sensation de vulnérabilité.

«La prison m’a sauvé la vie, j’aurais peut-être fini dans un cercueil, comme tant d’autres», affirme Miguel qui, comme Kevin, a eu une seconde chance. Tel n’a pas été le cas des 95'000 jeunes tués ces treize dernières années.

