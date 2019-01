Au Venezuela, les espoirs de la révolution chaviste sont enterrés

Les rayons du supermarché de Petare, un immense bidonville de la capitale vénézuélienne, Caracas, sont désespérément vides. Derrière sa caisse poussiéreuse, une jeune femme attend, le regard perdu, les rares clients qui pénètrent dans le magasin par le tourniquet grinçant. Cet après-midi, Benito est le seul client. L’homme âgé de 57 ans longe, appuyé sur une vieille béquille, les bananes vertes, les oignons et la coriandre, rares produits disponibles au rayon des fruits et légumes.

Douze ans ont passé depuis notre précédente rencontre, en novembre 2006. À cette époque, le veilleur de nuit et ancien boxeur était un fier et solide supporter d’Hugo Chávez. Malgré les immenses manifestations de l’opposition qui envahissaient cette année-là la capitale en pleine campagne électorale, il croyait en la révolution sociale incarnée par l’ancien président.

Le décès d’Hugo Chávez, le 5 mars 2013, a tout remis en question pour Benito et les classes populaires qui vénéraient «El Comandante». Nicolás Maduro, le successeur de Chavez à la présidence, gouverne un pays aujourd’hui à la dérive. Sa réélection en mai 2018 avec 68% des voix a été émaillée d’irrégularités décriées par l’opposition et a été marquée par un fort taux d’abstention.

Nostalgie

À l’heure où il entame son second mandat de six ans, Nicolás Maduro, 56 ans, doit composer avec la désillusion des «chavistes» comme Benito dans les bidonvilles de Caracas, bastions historiques d’Hugo Chávez. «Maduro ne fait pas les choses de la même manière que Chávez», explique Benito. «Il n’a pas le même charisme. Sa campagne a été centrée sur ce qu’avait fait Chávez.»

Les graffitis à la gloire d’Hugo Chávez sont encore omniprésents dans le dédale des rues étroites de Petare. «La révolution vit», «La lutte continue», «Chávez pour toujours, Maduro président», proclament-ils sous les portraits du «Commandante». Nicolás Maduro doit se contenter de jouer les seconds rôles sur les murs de Petare à l’heure où la faim et les désillusions ont érodé la révolution qu’Hugo Chávez avait tenté de construire au Venezuela selon le modèle cubain.

Cartons de nourriture

Les plus démunis survivent aujourd’hui grâce au carton de nourriture qu’ils reçoivent tous les quarante jours de la part du gouvernement. Ces boîtes contenant des ingrédients de base comme du riz, des pâtes, de l’huile et du lait en poudre constituent souvent le dernier rempart du gouvernement Maduro contre la défection des classes populaires.

«Agua!» (ndlr: «Eau!») Les marchands vendant illégalement des oranges et des gousses d’ail dans les rues bordant le supermarché de Petare rassemblent leurs affaires dans la précipitation et se mettent à courir en poussant ce cri de ralliement qui annonce l’arrivée de la police. Les agents qui arrivent à bord d’un camion confisquent les produits des marchands qui n’ont pas réussi à fuir.

Benito est habitué à ces descentes de police. Après avoir durement négocié le prix de sa salade et celui du poisson qu’il a payés avec une liasse de billets flambant neufs «qui ne valent rien», il remonte en bus dans les hauteurs de Petare. «Aujourd’hui, le bus vaut 30 bolivars (ndlr: 1 franc vaut environ 1500 bolivars), demain il vaudra 50 bolivars et après-demain 70», glisse-t-il dans un soupir. «C’est terrible.» Avec sa jambe qu’il traîne à cause d’une blessure mal soignée, il ne peut plus gravir d’un bon pas les dizaines de marches menant à sa maison.

Sans dollars, point de salut

L’accès à la santé est un gros problème dans un pays frappé par une pénurie de médicaments. «Être malade ici est une condamnation à mort», glisse Martha, une étudiante de 22 ans. Son frère, Miguel Antonio, a succombé en octobre d’un cancer de la prostate à l’âge de 36 ans. La jeune femme raconte sa vaine quête pour tenter de trouver des médicaments pour la chimiothérapie de son frère. «La seule manière de trouver des médicaments pour essayer de le sauver, c’était d’avoir des dollars et de les acheter à l’étranger», raconte-t-elle les larmes aux yeux.

Martha accuse le régime d’avoir tué son frère

Martha se souvient du jour où elle a dû accepter de laisser partir son frère. «Un mois avant sa mort, je suis allée à la sécurité sociale pour tenter de me procurer des antidouleurs pour lui», poursuit-elle. «L’employée m’a dit que cela faisait deux ans qu’ils n’en avaient plus reçu. Ce jour-là, j’ai su que c’était fini.» Martha sort son téléphone et montre une photo de son frère, un jour avant son décès. L’homme, maigrissime, est allongé sur son lit d’hôpital, les bras levés vers le plafond. «Pour moi, ce fut comme une crucifixion», glisse-t-elle. «Notre vie ne vaut rien.»

Martha est déterminée à terminer ses études et a décidé de raconter l’histoire de son frère malgré les risques que cela pose pour elle. «Si les autorités estiment que vous faites partie de l’opposition, elles peuvent supprimer les rations de nourriture qu’elles vous donnent.» (24 heures)