Avant le WEF, Bolsonaro veut purger les fonctionnaires communistes

Jair Bolsonaro a confirmé vendredi qu’il se rendrait au Forum économique mondial (WEF) dans quinze jours en compagnie de Paulo Guedes, son tout-puissant ministre de l’Économie. Bolsonaro sait l’importance des symboles et ne veut pas manquer le rendez-vous des têtes pensantes du libéralisme.

Pour pouvoir se rendre à Davos, il a même repoussé l’opération destinée à enlever la poche de colostomie qu’il porte depuis l’attaque au couteau dont il a été victime pendant la campagne. Récemment converti au libéralisme économique, il veut prouver aux investisseurs qui l’ont soutenu que son programme économique sera bien mis en œuvre. «Mais dans un pays aussi inégalitaire que le Brésil, il est très difficile d’implanter des réformes ultralibérales, perçues comme injustes envers les plus démunis. Du coup, une rhétorique conservatrice et radicale est utilisée pour «couvrir» les réformes économiques», analyse Adriano Codato, professeur de sciences politiques à l’Université fédérale du Paraná (UFPR). Une stratégie appliquée d’autant plus facilement que Jair Bolsonaro a admis ne rien connaître en économie et ne s’exprime presque jamais sur le sujet.

Par contre, il est intarissable sur ses thèmes de prédilections. Son discours d’investiture mardi dernier, loin de prôner l’union, montre que le gouvernement souhaite entretenir le climat très polarisé de la campagne. «Notre drapeau ne sera jamais rouge! À moins que notre sang ne soit nécessaire pour le garder vert et jaune», a-t-il lâché à la fin de ce discours ponctué de phrases dénonçant le socialisme et une supposée idéologie «du genre» ou «qui défend les bandits»…

«Bolsonaro vient de l’aile la plus dure des militaires. Il a été biberonné à «la doctrine de sécurité nationale», très en vogue durant l’expérience autoritaire brésilienne, qui consiste, entre autres, à créer et dénoncer un ennemi interne», précise Odilon Caldeira Neto, historien à l’Université fédérale de Santa Maria (UFSM). Le nouveau président sait très bien mobiliser, mais manque de capacité de gestion et d’organisation, «il a donc besoin d’ennemis pour gouverner», précise Adriano Codato.

Du coup, il dénonce une idéologie «communiste» présente partout: chez les journalistes, les universitaires, à l’école, dans la lutte contre la déforestation et au sein des ONG qui empêcheraient «les indigènes de se développer»…

Même à l’intérieur des ministères, il s’est engagé à faire le ménage. L’équivalent de son premier ministre, Onyx Lorenzoni, a annoncé une «déPTisation» de son ministère en renvoyant tous les fonctionnaires supposés fidèles au Parti des travailleurs (PT). Pour Adriano Codato, cette «purge» n’est pas anormale: une partie des fonctionnaires sont nommés sur indication politique et chaque nouveau gouvernement remplace une majorité de ceux indiqués par le précédent. «Sauf que cette fois, il se sert de ce simple changement d’équipe pour dénoncer cet ennemi imaginaire. Après tout, il est plus facile de s’attaquer à un problème qui n’existe pas.»

En attendant, comme pendant la campagne, il faut occuper l’espace médiatique et prendre des mesures symboliques ou polémiques. Quitte à tomber parfois dans l’absurde: dans le palais présidentiel, l’ensemble des chaises rouges, associées au communisme, ont été remplacées par des chaises bleues. (24 heures)