Bianca Jagger dénonce une «guerre sale»

La militante des droits de l'homme et de l'environnement Bianca Jagger a accusé mardi le président du Nicaragua, son pays natal, Daniel Ortega de mener une «guerre sale» contre les participants à la vague de manifestations, qui a fait 87 morts depuis mi-avril.

«Ici, ce que nous avons, c'est une guerre sale» contre la population, a lancé Mme Jagger, 73 ans, lors d'une conférence de presse à Managua, en faisant référence à la violente répression d'Etat des années 1960 à 1980 en Argentine, au Brésil, et plus largement en Amérique du sud puis centrale.

«Ici nous n'avons pas une révolution sandiniste (celle menée en 1979 par M. Ortega, alors guérillero, ndlr), nous avons une demande citoyenne» de justice et de démocratie, a-t-elle ajouté.

The struggle of the students, the farmers, the workers, the intellectuals, the women, the majority of the # Nicaraguan people, isn't a struggle from the left or the right. It is a struggle for democracy, justice and freedom, against the oppressive regime…https://t.co/KyVGpMr4eH