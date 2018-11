Brasília attend l’arrivée de Bolsonaro avec inquiétude

Sur la rive du lac Paranoá, près du centre de Brasília, s’étend le «Palais de l’Aurore», l’Alvorada. Un grand rectangle de marbre et de verre paré de courbes blanches, né de l’imagination d’Oscar Niemeyer. Un écrin rétrofuturiste qui sert de résidence aux chefs d’État brésiliens depuis 1958. Le président actuel, Michel Temer, le trouve toutefois «trop grand». Il ne parvient pas à y dormir, il y a «une énergie étrange», dit-il, et sa femme Marcela déteste les tapis rouges de l’entrée. Sept jours à peine après y avoir emménagé en 2017, il décide de retourner dans le petit palais des vice-présidents, à quelques mètres de là.

Mais le 30 octobre dernier, lorsqu’on lui apprend que des militaires se sont discrètement invités à l’Alvorada sans même lui demander la permission, Temer est irrité. À la suite d’une «inspection de sécurité», les militaires auraient spontanément proposé à son successeur, Jair Bolsonaro, d’investir les lieux quand il le voudrait. Celui-ci est alors élu depuis seulement deux jours et Temer, qui cédera sa place le 1er janvier 2019, apprécie peu que des hommes en treillis prennent des initiatives dans son dos. L’Alvorada est vide, certes, mais c’est encore chez lui. Il pose son véto.

Militaires cajolés

Faux pas de militaires zélés ou épisode annonciateur? Ce qui est sûr, c’est que dans les lieux du pouvoir fédéral, on se prépare à un changement d’état d’esprit. À Brasília, les militaires, cajolés par le futur président, s’apprêtent à investir ministères et cabinets. Bolsonaro, lui-même capitaine de réserve, a été clair dès le départ: il accordera à ses camarades issus de la grande muette «une place de choix dans le futur gouvernement». Ce n’est pas le général Mourão, son vice-président, qui dira le contraire. Ni les nombreux autres gradés présents dans l’équipe de transition. Le budget de l’armée, malgré les économies qui s’imposent, restera intact.

Au quartier général de l’armée de terre, sur le même axe routier que le parlement, on a bien senti l’inquiétude à l’extérieur du pays. Le général Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, commandant de l’armée de terre, a donc accordé une interview au «Financial Times» il y a quelques jours. «Le Brésil ne se transformera pas en pays fasciste, jure-t-il. Ce n’est pas dans notre nature. L’armée n’est plus au pouvoir depuis 1985 et souhaite continuer ainsi. Les institutions sont fortes et les forces armées suivent l’axe démocratique de la Constitution fédérale. Il n’y a pas de place pour une aventure exotique», a-t-il ajouté.

Le 6 novembre dernier, le ciel de la capitale est grisâtre. Il pleut sans interruption et les cocotiers qui bordent les routes ont triste mine. Une journée particulière: il s’agit de la première venue officielle de Bolsonaro en tant que président élu. À peine arrivé dans la capitale, l’homme rencontre les commandants de l’armée de terre, puis de la marine. Cela avant même sa première réunion avec le président en place. Le symbole, fort, sera relevé dans la presse.

Lorsque cette même presse fait remarquer à Bolsonaro que son équipe de transition est 100% masculine, agacé, il recrute quatre femmes, dont trois sont aussi des militaires de formation. Il en profite pour attribuer à l’une d’elles le Ministère de l’agriculture, dans lequel il hésite encore à fondre celui de l’environnement. L’heureuse élue se nomme Tereza Cristina, leader du front parlementaire de l’agrobusiness et surnommée «la muse du venin» pour avoir défendu la libéralisation de l’usage des pesticides.

Dégraisser le mammouth

Dans certains ministères justement, une légère brise d’angoisse se lève. Le 8 novembre, 600 fonctionnaires du ministère du travail descendent protester dans la rue et bloquent la circulation. Motif: Bolsonaro vient d’annoncer l’extinction de l’institution. Une employée interrogée se désespère de voir disparaître «un ministère qui lutte entre autres contre le travail des enfants». Bolsonaro fera marche arrière quelques jours plus tard. Brasilia, ville riche dont les administrations fédérales sont le principal moteur économique, a voté à près de 70% pour Bolsonaro. Il n’a pourtant jamais caché son intention de dégraisser le mammouth.

Le style Bolsonaro, ce sont aussi des relations tendues avec une partie de la presse. Toujours au cours de sa visite à Brasília, celui qui réserve désormais ses annonces officielles à son compte Twitter est convié par le pouvoir en place à une séance spéciale du Sénat. On y honore le 30e anniversaire de la Constitution. L’équipe de sécurité du président élu exige que les journalistes soient privés d’accès à la salle. «Cela fait trente ans que je travaille ici, je n’ai jamais vu ça», soupire une fonctionnaire. Le président de la Chambre, contrarié, interviendra in extremis pour faire annuler la mesure.

Cette tension n’est toutefois pas ressentie par tous les médias. Bien au contraire. Le soir même, la chaîne privée SBT diffuse spontanément des petits spots nationalistes entre deux séquences. Dans l’un d’eux, on entend la voix de la chaîne scander, sur fond d’hymne national «Le Brésil, tu l’aimes ou tu le quittes!» Un slogan utilisé par le régime militaire des années 70. Celui qui persécutait ses opposants, allant jusqu’à en torturer des dizaines de milliers.

Peu incommodé, Bolsonaro passe quelques jours plus tard un chaleureux coup de fil, en direct, dans le show du propriétaire de SBT, Silvio Santos, 87 ans. Le futur président vient de faire un don au téléthon de la chaîne. Il tient à ce que cela se sache. (24 heures)