Canicule et incendies dans l'Ouest américain

L'Ouest américain était en proie vendredi à une canicule record attisant des dizaines d'incendies massifs. Des centaines de personnes ont dû être évacuées. La Californie déplore une victime civile et l'état d'urgence a été déclaré près de San Diego.

«De larges feux s'étendent à travers le pays, de la Floride à l'Alaska», avec «actuellement soixante vastes incendies qui ont consumé plus de 333'000 hectares», indiquait vendredi sur son site le Centre national interagence de prévention des incendies (NIFC). Quant aux températures, elles s'élevaient par endroits bien au-dessus des 40 degrés.

Vingt de ces incendies brûlaient en Alaska, 7 au Nouveau Mexique, 4 en Californie, 8 dans le Colorado, d'autres dans le Nevada, l'Arizona ou au sud du pays (Texas et Floride).

L'agence californienne de lutte contre les feux, Calfire, a indiqué sur Twitter que le feu dit de Klamathon dans le comté de Siskiyou, près de la frontière avec l'Oregon, a fait une victime civile qui était en train d'être identifiée. Les circonstances de son décès n'ont pas été précisées.

