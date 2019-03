Ces autres enquêtes qui menacent Trump

La conclusion de l’enquête du procureur spécial Robert Mueller le 22 mars n’offre guère de répit à Donald Trump. Sa présidence reste sous la menace de nombreuses enquêtes fédérales et parlementaires. Le nerf de la guerre va se déplacer de Washington, où Robert Mueller enquêtait sur l’ingérence russe et sur les liens entre le clan Trump et le Kremlin pendant la campagne présidentielle américaine de 2016, à New York. C’est là qu’est menée la majorité des enquêtes visant désormais le président des États-Unis et son entourage.

L'hypothèque Michael Cohen

Un homme joue un rôle clé pour les enquêteurs new-yorkais: Michael Cohen. L’ancien avocat personnel de Donald Trump a plaidé coupable en août 2018 d’avoir coordonné des paiements pour acheter le silence d’une ancienne Playmate et d’une actrice de films X qui affirment avoir eu une liaison avec le milliardaire new-yorkais. Ces paiements non déclarés à l’époque et effectués pendant la course à la Maison-Blanche en 2016 constituent une infraction à la loi sur le financement des campagnes électorales aux États-Unis.

Michael Cohen va entamer en mai une peine de prison de 3 ans pour son rôle dans le stratagème et pour avoir menti au Congrès en 2017. Il est revenu au Congrès au début mars pour décrire cette fois-ci dans le détail le complot pour dissimuler les paiements effectués aux deux femmes. Il a montré aux parlementaires un chèque signé par le président en 2017. Il a aussi impliqué deux autres hommes: Allen Weisselberg, le responsable des finances de l’Organisation Trump, et Donald Trump Junior, le fils du président des États-Unis.

Michael Cohen collabore avec les enquêteurs new-yorkais dans cette affaire ainsi que dans l’enquête portant sur de potentielles irrégularités dans le financement de la cérémonie d’investiture de Donald Trump le 20 janvier 2017 à Washington. Le président avait levé une somme record -107 millions - et les enquêteurs s’intéressent de près à l’origine de ces fonds. Ils tentent de déterminer si certains des donateurs étaient liés à plusieurs gouvernements au Moyen-Orient dont l’Arabie saoudite, le Qatar et les Emirats arabes unis.

Les tribulations de Paul Manafort

Un autre homme intéresse le bureau du procureur fédéral de New York: Paul Manafort. L’ancien chef de campagne de Donald Trump, récemment condamné à plus de 7 ans de prison dans le cadre de l’enquête de Robert Mueller, est apparemment suspecté par les enquêteurs new-yorkais d’avoir illégalement orchestré une levée de fonds dans plusieurs pays du Moyen-Orient via une entité politique soutenant Donald Trump. Paul Manafort est aussi notamment accusé de fraude hypothécaire par les autorités new-yorkaises.

La ville et l’État de New York ont aussi ouvert des enquêtes sur Donald Trump et sur son Organisation pour tenter de déterminer si le président s’est rendu coupable de fraude fiscale. La fondation Trump qui a été dissoute en décembre à la demande des autorités, fait toujours l’objet d’une enquête. Le président et trois de ses enfants - Donald Junior, Eric et Ivanka - sont soupçonnés d’avoir utilisé la fondation pour contourner les impôts et la loi sur le financement des campagnes présidentielles.

Les liens de Roger Stone

À Washington, des enquêtes fédérales ouvertes sur le vol des emails de la campagne d’Hillary Clinton et du parti démocrate et leur publication par le site internet WikiLeaks. Roger Stone, un conseiller de longue date de Donald Trump, va y être jugé le 5 novembre. Il est notamment accusé de faux témoignage au Congrès sur ses liens avec le WikiLeaks pendant la présidentielle de 2016. En Virginie, 3 cas émanant de l’investigation de Robert Mueller sont encore ouverts.

Donald Trump et ses associés font en outre l’objet de nombreuses plaintes étatiques. Le Maryland et le District of Columbia qui représente la ville de Washington, accusent Donald Trump d’avoir violé une clause de la constitution américaine interdisant au président des États-Unis de profiter financièrement de son poste et de recevoir des paiements de l’étranger. Donald Trump a refusé d’abandonner ses affaires malgré sa fonction publique. L’affaire se concentre sur le Trump Hotel à Washington dans lequel logent régulièrement des dignitaires étrangers lors de leur visite à la Maison-Blanche.

Petit guide de survie pour comprendre qui est qui dans l’enquête sur Trump

Le Congrès à l'offensive

Le Congrès est aussi une source de problèmes potentiels pour la présidence de Donald Trump. Depuis que les démocrates ont repris la majorité de la Chambre des Représentants à l’issue des élections législatives de mi-mandat en novembre de l’année dernière, ils sont déterminés à enquêter sur les pratiques de Donald Trump et de son entourage. La commission de la Chambre des Représentants sur le Renseignement, a rouvert cette année une enquête sur l’ingérence russe pendant la présidentielle de 2016. L’année dernière, cette même commission alors présidée par le républicain Devin Nunes, un fervent défenseur de Donald Trump, avait reconnu l’ingérence russe dans la course à la Maison-Blanche mais avait assuré que cette ingérence n’avait pas aidé Donald Trump. La nouvelle majorité démocrate s’intéresse de près à une réunion le 9 juin 2016 à la Trump Tower à New York entre des émissaires russes et Donald Trump Junior, Paul Manafort, Jared Kushner, le gendre du président.

La Commission de la Chambre des Représentants pour les affaires judiciaires a ouvert une enquête portant sur plusieurs axes: une potentielle obstruction de justice de la part du président des États-Unis, des potentielles infractions à la loi sur le financement des campagnes électorales, et de possibles abus de pouvoir de la part du président. La Commission des finances s’intéresse aux prêts de Deutsche Bank accordés à Donald Trump et à son Organisation. Les parlementaires enquêtent aussi sur le paiement illégal de 130 000 dollars à Stormy Daniels pour acheter le silence de l’actrice de films X en 2016. Ils veulent de déterminer si Donald Trump est influencé par ses propres intérêts financiers lorsqu’il prend des décisions en matière de politique étrangère. Ils veulent aussi forcer le président des États-Unis à publier ses déclarations fiscales, ce qu’il a toujours refusé de faire.

Les messages de Jared Kushner

Le 21 mars, les démocrates ont en outre révélé que Jared Kushner, le gendre de Donald Trump et son conseiller à la Maison-Blanche, utilisait le service de messagerie WhatsApp pour ses communications officielles avec des chefs d’État étrangers. Pendant la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump avait attaqué de manière répétée la décision d’Hillary Clinton d’utiliser un serveur privé pour ses emails officiels à l’époque où elle était Secrétaire d’État. (24 heures)