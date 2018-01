Cette Amérique blanche qui s’accroche à son président

La mine de charbon à l’entrée de Plymouth, une ville de 6000 habitants en Pennsylvanie, au nord-est des États-Unis, a fermé ses portes depuis longtemps. La cheminée de l’usine à l’abandon sert désormais d’antenne pour des réseaux de téléphonie mobile. Et le local qui accueillait l’administration de la mine a été transformé en pizzeria bon marché. Fred Rowlands, un voisin de l’usine, raconte avec nostalgie son enfance passée dans les tunnels creusés par les mineurs de la ville, dont son grand-père. «Il y avait des tunnels partout ici», glisse l’enseignant à la retraite un matin glacial de janvier, en montrant la rivière gelée devant chez lui. «On pouvait passer sous elle.» Fred Rowlands ne cache pas sa couleur politique. Sur le coffre de sa voiture, il a collé un autocollant rouge affirmant fièrement en lettres en banches: «Mon chat est un républicain.» Contemporain du président des États-Unis âgé de 71 ans, il avoue avoir été démocrate par le passé. «C’était le seul moyen d’obtenir un emploi dans cette ville», précise-t-il. «Je n’ai jamais été convaincu par les démocrates.»

Lorsque Donald Trump a lancé sa campagne pour la Maison-Blanche, en 2015, Fred Rowlands n’a pas hésité. Il a soutenu le milliardaire new-yorkais considéré comme le champion de l’Amérique blanche et ouvrière, délaissée par Washington et par ce «trou du c… d’Obama», selon le terme qu’il emploie. «Je soutiens Trump à 100%, affirme-t-il. Il ne perçoit pas de salaire. Il aime ce pays et comprend ce dont il a besoin. C’est un homme d’affaires à succès et ce qu’il fait est juste. Il n’y a que quatre ou cinq choses à régler: l’immigration illégale, l’aide sociale, les impôts dont il s’est occupé, la santé. Quand il aura réglé ces problèmes, ce pays fera son come-back.»

Pendant la campagne, Donald Trump avait tenu deux meetings dans ce bassin houiller à l’agonie depuis la fermeture des mines. Le 10 octobre 2016, moins d’un mois avant l’élection présidentielle, le milliardaire avait fait son show populiste devant des milliers de personnes, en très grande majorité blanches et aux anges lorsqu’il avait pris dans ses bras un petit garçon coiffé comme lui.

Donald Trump a construit sa victoire électorale sur son message anti-immigration et sa volonté de faire construire un mur à la frontière des États-Unis avec le Mexique. Ce jour-là, il avait lu les paroles de The Snake (le serpent), une chanson écrite en 1968 par Al Wilson, un chanteur noir. «Pensez à l’immigration illégale et aux gens qui viennent dans notre pays et dont on ne sait rien», avait-il martelé, avant de lire la chanson racontant comment une femme a recueilli un serpent gelé et l’a soigné. Une fois sauvé, le serpent venimeux a fini par la mordre. Sur la scène, Donald Trump avait alors cité la réponse du serpent à la femme lui demandant en pleurant pourquoi il l’a mordue et va la tuer: «Ta gueule, stupide femme, avait lu Trump. Tu savais parfaitement que j’étais un serpent avant de me recueillir.» Ce message anti-immigration résonne toujours à Plymouth, une ville aux abois dont le principal magasin est un commerce de fripes de seconde main. «Je suis pour le mur», assure Fred Rowlands. «Les immigrés illégaux n’ont pas leur place ici. (…) Vous ne pouvez pas entrer facilement en Suisse. Vous ne pouvez pas entrer en Russie, en Chine ou dans les autres pays. Allez au Mexique. Si vous violez leur système d’immigration, ils vous mettent en prison pour 5 ans dans un trou de m… On ne sait pas ce qui entre ici. On a besoin de plus de sécurité.»

Un ancien bastion démocrate

Cette région ouvrière de Pennsylvanie, qui fut un bastion démocrate, a massivement basculé dans le camp Trump en 2016, après avoir encore plébiscité Barack Obama en 2012. Dans le comté de Luzerne, où se trouve Plymouth, près de 6000 démocrates ont pris la carte du parti républicain en 2016, un chiffre important dans une circonscription d’à peine 320 000 habitants. La région, où plus d’une famille sur cinq vit sous le seuil de pauvreté, a une relation torturée avec l’immigration. Les descendants de mineurs blancs y cohabitent désormais avec une importante population hispanique.

À Hazleton, une ville de 25 000 habitants à une trentaine de minutes de Plymouth, la fracture est nette. D’un côté de la localité, on retrouve la communauté hispanique, avec ses rues animées, ses barbiers et ses tiendas (magasins). De l’autre, dans un défilé de rues bordées de petites maisons à deux étages toutes identiques, on découvre le QG des pro-Trump: le 4th Street Pub, un bar tenu par Marty Beccone, un fan du président. Ici, les habitués, tous Blancs, boivent des bières bon marché. Et leurs conversations passent du match de play-off des Eagles, l’équipe de football américain de Philadelphie, aux attaques des médias contre Donald Trump.

Lou Barletta avait lancé la lutte contre l’immigration illégale en 2006 à l’époque où il était maire de Hazleton. Sa détermination à faire de sa ville l’un des «pires endroits aux États-Unis» pour les clandestins n’a pas empêché la communauté hispanique de croître massivement et de devenir l’un des poumons économiques de la région. Son combat anti-immigrés lui a en revanche permis d’être élu représentant républicain à Washington en 2010. Ce parlementaire proche de Trump fait désormais campagne pour le siège de sénateur de Pennsylvanie, détenu par le démocrate Bob Casey. John Frye, un homme qui est théoriquement inscrit sur les listes du Parti démocrate, espère qu’une victoire de Lou Barletta en novembre aidera les républicains à garder le contrôle du Sénat et à protéger le président des attaques démocrates. Frye n’a d’ailleurs pas ôté son panneau pro-Trump dans son jardin. «Je n’aurais jamais pu voter pour Hillary Clinton», assure-t-il. «Si un chimpanzé avait fait campagne contre elle, j’aurais voté pour le chimpanzé.»

Dans cette Amérique pro-Trump, l’enquête sur les liens potentiels entre la campagne de Donald Trump et la Russie est un complot des progressistes «incapables d’accepter la défaite de Hillary Clinton». «Aucun Russe n’a influencé mon vote», martèle John Frye. Dans cette Amérique-là, les médias sont l’antéchrist, l’avortement est un meurtre et Hollywood un repère «d’alcooliques et des junkies dégénérés». «Le président ne fait pas tout faux», assure John Frye. «Je ne dis pas qu’il a toujours raison, mais il n’a pas complètement tort. Des millions de personnes comme moi ont voté pour lui. Alors quand ils traitent Donald Trump de stupide, ils me traitent de stupide.»

John se réjouit pour l’économie et regrette les tweets

John Ross revient de loin. L’entrepreneur de Tamaqua a vécu la dépendance à l’alcool et à la drogue avant de refaire sa vie. Aujourd’hui, le quadragénaire gère avec sa femme un restaurant gastronomique dans la gare de la petite ville. «Les gens souffrent, ici, affirme-t-il. Beaucoup d’entre eux ne gagnent que le salaire minimum de 7,25 dollars de l’heure.»

En 2016, John Ross a voté pour Donald Trump dans l’espoir que le milliardaire redonne un nouveau souffle à l’économie après des années de croissance «timide», selon lui, pendant la présidence de Barack Obama: «Je voulais que les gens puissent améliorer leurs conditions de vie et qu’il y ait moins de dépendance aux opiacés dans des régions comme celle-ci.»

À l’heure où un tiers d’Américains fait bloc derrière Donald Trump, John Ross porte un regard nuancé sur le président: «Je suis d’accord avec la majorité de ce qu’il dit, mais pas avec la manière avec laquelle il le dit. Je trouve que se comporter comme un gros bras de cour d’école n’est pas digne de la présidence des États-Unis. Je suis d’accord avec lui que la plupart de la couverture de sa présidence est fake news, mais il est une cible facile car il se met en difficulté tout seul.»

Attablé à l’une des tables de son restaurant, John Ross admet une certaine déception face à l’échec de la réforme du système d’assurance-maladie en 2017. «Je suis en revanche content de la réforme fiscale et j’espère qu’il y aura des changements dans notre politique d’immigration», glisse-t-il, avant d’avouer sa crainte que le Parti républicain perde le contrôle du Congrès en novembre. «Il faut que Donald Trump arrête ses tweets», conclut-il. «Quel besoin avait-il de dire aux Nord-Coréens qu’il a un plus gros bouton nucléaire qu’eux? Tout le monde le sait! Il ne peut pas se comporter comme un élève de 5e car ça nous porte préjudice.» (24 heures)