Colombie: fin de la trêve avec la guérilla de l'ELN

La guérilla de l'ELN, l'Armée de libération nationale, qui observe depuis le 1er octobre un cessez-le-feu avec le gouvernement colombien, a annoncé qu'elle considérerait la trêve comme terminée mardi à minuit, tout en se disant disposée à continuer à discuter, a annoncé son principal négociateur à l'AFP.

«Aujourd'hui mardi à minuit (locales, 05H00 GMT) le cessez-le feu prend fin, il a duré 101 jours», a déclaré le commandant Pablo Beltran, qui a entamé mardi des pourparlers avec le gouvernement en vue d'une prolongation de la trêve.

Il existe un «consensus» avec le gouvernement pour aller en ce sens, a-t-il ajouté. L'Armée de libération nationale (ELN), une guérilla inspirée de la révolution cubaine et issue en 1964 d'une insurrection paysanne, a pour la première fois de son histoire signé un cessez-le-feu bilatéral avec le gouvernement colombien. Entamé le 1er octobre, il courait jusqu'au 9 janvier à minuit.

Bien que le gouvernement colombien et la guérilla guévariste aient chacun de leur côté exprimé à plusieurs reprises leur volonté de prolonger cette trêve, l'accord a été fragilisé par des accusations mutuelles de violations.

Assassinat d'un leader indigène

L'ELN, dernière guérilla active de Colombie, a déclaré dans un message à la fin de l'année qu'elle continuerait à négocier la paix avec le gouvernement colombien même si le cessez-le-feu n'était pas prorogé.

Durant la trêve, qui prévoyait que les guérilleros cessent les enlèvements et les attentats contre les infrastructures pétrolières, l'ELN a admis sa responsabilité dans l'assassinat en novembre d'un leader indigène du département du Choco (nord-ouest).

Par ailleurs, le groupe guévariste considère comme une violation du cessez-le-feu la mort de sept paysans qui protestaient contre l'éradication forcée de la coca début octobre dans une zone frontalière de l'Equateur. Deux officiers de l'armée de terre sont impliqués dans ces faits, selon le parquet colombien.

En un demi-siècle, le conflit armé colombien, impliquant des guérillas, des paramilitaires, des forces gouvernementales et des trafiquants de drogue, a fait au moins 260'000 morts, plus de 60'000 disparus et 7,4 millions de déplacés. (afp/nxp)