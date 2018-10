Dans l’ombre de Lula, Fernando Haddad mène une campagne éclair

Il est le challenger du candidat d’extrême droite Jair Bolsonaro et serait, selon les sondages, à même de passer le premier tour ce dimanche avec entre 21 et 23% des intentions de vote. Fernando Haddad est celui que les médias ont surnommé «le plan B» du Parti des travailleurs (PT), désigné par Lula pour le remplacer si la justice l’empêchait bien de participer au scrutin. Haddad n’a été officialisé candidat que le 10 septembre dernier, et en vingt jours, cet ancien ministre de l’Éducation et ex-maire de São Paulo a gagné 15 points dans les sondages. Une performance essentiellement attribuée au capital politique de Lula, car le grand handicap de Haddad est d’être bien moins connu que son mentor politique.

Voilà pourquoi depuis son officialisation, il multiplie les meetings aux quatre coins du pays. Il s’est ainsi rendu trois fois en vingt jours à Rio de Janeiro. Lundi soir, il tenait meeting sur la place centrale de la mégapole, là où les femmes avaient défilé le week-end contre son adversaire. Haddad a commencé par leur rendre hommage, rappelant que «le fils de Bolsonaro (candidat à un poste de sénateur) a encore déprécié les femmes ce même jour en disant que les «femmes de droite étaient plus belles et hygiéniques que celles de gauche». Je ne comprends pas cette façon de faire de la politique en divisant le pays.»

Un livre plutôt qu’une arme

Fernando Haddad veut au contraire rassembler dans un pays très polarisé et propose, contre le projet de Bolsonaro de libéraliser le port d’armes, «de mettre dans les mains de chaque Brésilien un livre et un contrat de travail plutôt qu’une arme». Il se présente toujours comme un professeur d’université qui, comme ministre de l’Éducation de Lula, a ouvert un grand nombre d’universités et développé les écoles d’enseignement technique où beaucoup de son électorat a pu envoyer ses enfants.

Un bilan qui plaît beaucoup aux militants du PT: «Mon candidat serait Lula, mais devant l’impossibilité, c’est désormais Haddad qui représente parfaitement les idéaux du gouvernement Lula. Ce que j’apprécie chez lui, c’est qu’il est avant tout un professeur et en ces temps sombres, c’est justement ce dont nous avons besoin», considère Sonia, qui travaille dans le privé.

Même son de cloche chez Adriana, qui est fonctionnaire: «On voit bien que l’éducation reste notre principal problème. Lula avait ouvert des universités publiques. Mais l’éducation primaire est toujours financée par les États de la fédération et elle est de très mauvaise qualité.»

L’électorat traditionnel du PT n’a guère changé et appartient toujours aux classes défavorisées et à la petite classe moyenne. Pour celles-ci, les affaires de corruption sur le financement de leur parti ne comptent guère à côté de la politique de redistribution qu’il avait mis en place. «Pendant les gouvernements du PT, on vivait bien mieux, les pauvres ont commencé à voyager, à acheter une voiture. Haddad représente notre espérance dans ce tunnel, le peuple a été heureux déjà une fois et on veut retrouver cela», dit Carlos, électricien et militant du PT depuis huit ans.

Pas de grâce pour Lula

«Le peuple heureux à nouveau» est le slogan du PT pour cette campagne, toujours accompagné de la voix bien reconnaissable de Lula et de la promesse que «Haddad est Lula». Le candidat cherche pourtant à se distancier de son mentor en promettant qu’il ne lui offrira pas de grâce présidentielle s’il est élu et qu’il n’est pas lié aux affaires de corruption. Haddad a pu participer aux débats présidentiels depuis le 10 septembre, où, même s’il est très attaqué par ses autres concurrents, il peut enfin présenter une figure pour le PT.

«Haddad a réussi une bonne campagne car elle a été très courte. Il a su récupérer une partie des voix de Lula dans le nord du pays, où il était peu connu, mais aussi convaincre qu’il est une bonne option pour tous ceux qui craignent la victoire de Bolsonaro», estime le politologue Mauricio Santoro. D’où l’importance du discours du professeur face à l’impulsion du militaire Bolsonaro: près de 45% des électeurs assurent qu’ils ne voteront jamais pour le candidat d’extrême droite. (24 heures)