Dans la défaite, Trump fait du Trump

Donald Trump, l'homme qui moque les «losers», a subi une défaite mardi soir. Mais il ne devrait pour autant changer de ton ou de style, encouragé par des résultats plus nuancés qu'il y paraît. La perte de la Chambre des représentants, désormais contrôlée par ses adversaires démocrates, lui complique singulièrement la tâche pour la deuxième partie de son mandat.

Mais à l'annonce des résultats, le milliardaire de New York n'a pas, loin s'en faut, opté pour l'humilité. Dans son style caractéristique, il a qualifié la soirée électorale d'«immense succès». «Merci à tous!», a ajouté dans un tweet celui qui n'a désormais plus qu'une date en tête: le 3 novembre 2020, date de la prochaine élection présidentielle américaine.

Encore plus trumpiste?

De fait, les résultats des élections de mi-mandat pourraient même l'enhardir, le pousser à être plus trumpiste que jamais, réorganiser son équipe, faire taire les rares voix dissidentes dans son entourage ou au sein du «Grand Old Party».

Après tout, le «style Trump» fonctionne toujours en campagne, comme l'ont prouvé les victoires emblématiques des républicains au Texas (Ted Cruz réélu au Sénat) ou en Floride (élection au poste de gouverneur du très pro-Trump Ron DeSantis), deux Etats où il s'était personnellement impliqué. Et les semaines passées à sillonner l'Amérique sur les estrades de campagne lui ont donné une forme d'énergie renouvelée. Dans les salles rempliées de casquettes rouges «Make America Great Again», ses partisans crient déjà «Quatre ans de plus!».

.@DavidAsmanfox “How do the Democrats respond to this? Think of how his position with Republicans improves-all the candidates who won tonight. They realize how important he is because of what he did in campaigning for them. They owe him their political career.” Thanks, I agree!